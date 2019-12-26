Ankara Belediye Meclisi başkanvekillerinin tercihi "Millilerden asker selamı" oldu

26.12.2019 09:30 | Son Güncelleme: 26.12.2019 09:58

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde (ABB) grubu bulunan partilerin başkanvekilleri, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Meclis Birinci Başkanvekili Fatih Ünal, AK Parti Grup Başkanvekili Mümin Altunışık, CHP Grup Başkanvekili Coşkun Torun, MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Adnan Beker, "Yılın Fotoğrafları" oylaması için AA foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerini inceledi.

Fotoğraflar hakkında AA muhabirinden bilgi alan Ünal, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam" ve spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Altunışık, haber kategorisinde Peter Adones'in "Teröre başörtülü yanıt", yaşam kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Çamlıca'da kandil akşamı" ve spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" adlı fotoğraflarını beğendi.

Torun ise haber kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam", spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraflarını tercih etti.

Makam odasında oylamaya katılan Ilıkan, haber kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına", yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş" ve spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğrafları oyladı.

Beker ise haber kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına", yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş" ve spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraflardan yana tercihini kullandı.

ABB Başkanvekilleri, başarılı karelere imza atan AA foto muhabirlerini tebrik etti.

Geçen yıl 223 bin kişinin katıldığı oylama, bu yıl "aa.com.tr/yilinfotograflari" ve "aa.com.tr/photooftheyear" internet adreslerinden 31 Aralık'a kadar devam edecek.

Kaynak: AA