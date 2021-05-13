ANKARA Bazı tutuklu ve hükümlüler, e-Görüş ile aileleriyle bayramlaşacak
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ANKARA Bazı tutuklu ve hükümlüler, e-Görüş ile aileleriyle bayramlaşacak

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bazı tutuklu ve hükümlüler, e-Görüş ile aileleriyle bayramlaşacakADALET Bakanlığı, e-Görüş projesinin pilot olarak uygulandığı ceza infaz kurumlarındaki suça sürüklenen çocuklar ve kadınlar başta olmak üzere hükümlü ve tutukluların, Ramazan Bayramı'nda aileleriyle görüntülü...

Bazı tutuklu ve hükümlüler, e-Görüş ile aileleriyle bayramlaşacak

ADALET Bakanlığı, e-Görüş projesinin pilot olarak uygulandığı ceza infaz kurumlarındaki suça sürüklenen çocuklar ve kadınlar başta olmak üzere hükümlü ve tutukluların, Ramazan Bayramı'nda aileleriyle görüntülü görüştürüleceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Akıllı Teknolojilerin Ceza İnfaz Kurumlarına Entegrasyonu e-Görüş projesi pilot uygulamasını sürdürüyor. Bu kapsamda ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutuklular, kurum içerisindeki kantin alışverişi, mektup gönderme, aileleriyle görüntülü konuşma gibi ihtiyaçlarını KİOSK cihazları ile karşılayabiliyor denildi.

CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE TÜRK KIZILAY'I ARASINDA İŞ BİRLİĞİ YAPILDI

Hükümlü ve tutukluların eş, çocuk, aile ve yakınlarıyla irtibatlarını e-Görüş kabinlerinde sağlayabildiği belirtilen açıklamada, Uygulama hükümlülerin rehabilitasyonuna katkı sağlıyor. Görüntülü görüşme imkanı, hükümlü yakınları tarafından da memnuniyetle karşılanıyor. Özel olarak tasarlanmış kabinlerin içerisine bilgisayarların konulmasıyla oluşturulan KİOSK cihazları, öncelikli olarak Türkiye genelindeki müstakil kadın ile çocuk ve gençlik kapalı ceza infaz kurumlarında hizmet verecek. Proje, dezavantajlı gruplardan sayılan çocuk ve kadın hükümlü-tutukluların bulundukları 16 kurumda uygulanmaya başlandı. Uygulama kapsamındaki ceza infaz kurumlarında kalanlar Ramazan Bayramı'nda da aileleri ve yakınlarıyla görüşebilecek. Maddi durumu yeterli olmayan tutuklu ve hükümlülerin aileleriyle görüntülü konuşma imkanından faydalanmaları amacıyla Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile Türk Kızılay'ı arasında iş birliği yapıldı. Bu iş birliği doğrultusunda, Türk Kızılay tarafından Türkiye genelinde ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlü çocuklara telefon kartı dağıtıldı ifadelerine yer verildi.

Bakanlığın açıklamasında, Sincan Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Salih Uysal'ın uygulamaya ilişkin değerlendirmesine yer verildi. Projeyle çocukların aileleriyle görüntülü konuşma imkanına sahip olduğunu, özellikle ailesi il dışında olanlar için iletişim teknolojilerinden faydalanarak önemli bir imkan sağlandığını belirten Uysal, Ceza infaz kurumlarında bulunan çocukların, aileleriyle daha fazla iletişim kurabilmelerinin ruhsal sağlıklarına olumlu yansıdığı gözlemledik. Bu sayede, suç tekrarının önlenmesi konusunda da başarı sağlamayı ümit ediyoruz dedi.

ANKARA Bazı tutuklu ve hükümlüler, e-Görüş ile aileleriyle bayramlaşacak
ANKARA Bazı tutuklu ve hükümlüler, e-Görüş ile aileleriyle bayramlaşacak
ANKARA Bazı tutuklu ve hükümlüler, e-Görüş ile aileleriyle bayramlaşacak
ANKARA Bazı tutuklu ve hükümlüler, e-Görüş ile aileleriyle bayramlaşacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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