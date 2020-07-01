ANKARA Batman'dan çene yapısı bozuk olan buzağı tedavi edildi Batman'dan çene yapısı bozuk olan buzağı tedavi edildiBATMAN'da, doğuştan çene yapısı bozuk olan buzağı tedavi edilerek, sağlığına kavuştu.

Batman'dan çene yapısı bozuk olan buzağı tedavi edildi

BATMAN'da, doğuştan çene yapısı bozuk olan buzağı tedavi edilerek, sağlığına kavuştu.

Kozluk ilçesinde üretici Mahsuk Baskın'a ait buzağıda, doğumsal bir anomali olarak ikinci bir çene yapısı ve dil şekillendiği tespit edildi. Bunun üzerine buzağı, Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Kliniği'nde tedaviye alındı. Burada yapılan operasyon ile buzağının anormali tedavi edildi. Operasyonun ardından aynı gün taburcu edilen buzağının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: DHA