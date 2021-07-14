Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü Koordinasyon Kurulu toplantısı
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Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü Koordinasyon Kurulu toplantısı

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü Koordinasyon Kurulu toplantısı
Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe - Haberler | Güncel

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü (ADM) Koordinasyon Kurulu, Başsavcıvekili Adnan Gümüş başkanlığında kamu kurumlarının ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla ilk kez toplandı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü (ADM) Koordinasyon Kurulu, Başsavcıvekili Adnan Gümüş başkanlığında kamu kurumlarının ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla ilk kez toplandı. ???????

Gümüş, "Suç Mağdurlarının Desteklenmesine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" kapsamında oluşturulan kurulun Ankara Batı Adliyesindeki toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'de son yıllarda hukuk alanındaki reformlarla mağdur odaklı onarıcı adalet anlayışının kendisini her geçen gün güçlü şekilde hissettirdiğini söyledi.

İlk aşamada 114 adliyede kurulan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü (ADM) sayısının 150'nin üzerine çıkarılmasının hedeflendiğini belirten Gümüş, şunları söyledi:

"Adliyemizde 2020'de faaliyete geçen müdürlüğümüzde sosyal hizmet uzmanı, pedagog, psikolog ve katipler görev yapmaktadırlar. Müdürlüğümüzde 2020 yılı içerisinde 1927 ADM dosyası, 2021 yılı içerisinde 1426 ADM dosyası açılarak, mahkemeler ve cumhuriyet başsavcılığı birimlerinden gelen sosyal inceleme raporu ve uzman eşliğinde ifade alım taleplerine cevap verilmiştir."

Gümüş, adliye bünyesindeki "Adli Görüşme Odaları"nın (AGO) yeni kurulan ADM bünyesine alındığını aktararak, "AGO'larda öncelikli olarak cinsel istismar mağduru çocuklara ve kırılgan gruba dahil olan yetişkin mağdurlara hizmet verilmektedir. Bu kapsamda 2017'de 100, 2018'de 171, 2019'da 214, geçen yıl 190, bu yıl ise 94 mağdurun adli görüşmesi yapılmıştır." dedi.

Öte yandan ilk toplantıda, mağdurlara yönelik yapılacak hizmetler noktasında kurumlar arası hızlı, etkin iş birliği konuları ve koordinasyon noktasındaki hususlar değerlendirilerek karara bağlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe

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Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü Koordinasyon Kurulu toplantısı - Haberler
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