Ankara Batı Adliyesi ve Ayaş Açık Ceza İnfaz Kurumunda Kovid-19 vakasına rastlanmadı Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Batı Adliyesi ve Ayaş Açık Ceza İnfaz Kurumunda alınan önlemler sonucu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasına rastlanmadığını bildirdi.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Batı Adliyesi ve Ayaş Açık Ceza İnfaz Kurumunda alınan önlemler sonucu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasına rastlanmadığını bildirdi.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Adalet Bakanlığının talimatı doğrultusunda tehlikeli salgın hastalıklarla mücadele acil eylem planının hazırlandığı belirtildi.

Adliyede hizmetlerin aksamayacağı şekilde nöbet sistemine geçildiği, adliyeye giriş yapan vatandaş sayısının yüzde 90 azaldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Adliyemizdeki yemekhane hizmeti sonlandırılmış olup personelimiz ihtiyaçlarını adliye binası içindeki satış mağazasından temin etmektedir. Adliye binası ve müştemilatı insan sağlığına zararı olmayan kokusuz, bakteri ve virüslere karşı etkili dezenfektan ile düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Bugüne kadar tüm adliye baştan aşağı detaylı olarak 4 kez dezenfekte edilmiştir. Personelin ve vatandaşların sıklıkla kullandıkları kapı kolları, merdiven tırabzanları, lavabolar sık sık dezenfekte özelliği olan malzemeler ile hijyen kurallarına dikkat edilerek temizlenmektedir. Adliye binasının muhtelif yerlerine hastalık riskine ilişkin tedbirleri içeren afişler ve duyular asılmış, sıklıkla kullanılan alanlara dezenfektan ürünleri konularak adliyeye giren vatandaşların kullanımına sunulmuştur."

"Adliye girişinde vücut ısısı ölçülüyor"

Adliye personelinin vatandaşla sürekli temas halinde olduğu birimlerde eldiven, maske ve dezenfektan malzemeleri kullanımının sağlandığı ve sosyal mesafenin korunması yönünde tedbirler alındığına işaret edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Adliye binasına girişler yalnızca bir kapıdan yapılmakta olup girişlerde vücut ısısı ölçümü emniyet personeli tarafından yapılmaktadır. Emniyet personelinin bu durumdan etkilenmemesi için gerekli tedbirler alınmıştır.

İlgili genelgeler gereği, 60 yaş üzerinde olan, kronik rahatsızlığı olan, hamile olan, süt izni olan, eşi ve aynı hanede birlikte yaşadığı kişilerden sağlık kuruluşlarında çalışan personel idari izne ayrılmıştır.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı Ayaş Açık Ceza İnfaz Kurumunda tüm önlemler alınmış, cezaevi ve müştemilatı düzenli olarak dezenfekte edilmektedir. Ceza infaz kurumuna giriş yapacak hükümlü ve tutuklular sağlık kontrolünden geçirilerek 14 gün boyunca farklı odalarda tutulmaktadır. Cezaevi personelinin belirlenen sürelerde izole edilen yerlerde kalması sağlanmıştır. Alınan bu tedbirlerle Adliyemizde ve Ayaş Açık Ceza İnfaz Kurumunda Kovid-19 vakası yaşanmamıştır."

Kaynak: AA