Ankara Batı Adliyesi normalleşme sürecine sıkı tedbirlerle başladı
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Ankara Batı Adliyesi normalleşme sürecine sıkı tedbirlerle başladı

Ankara Batı Adliyesi normalleşme sürecine sıkı tedbirlerle başladı Korona virüs salgını sonrası normalleşme süreci kapsamında Ankara Batı Adliyesi'nde duruşmalar haricindeki yargı faaliyetleri, sıkı tedbirlerin ardından başladı.

02.06.2020 15:42 | Son Güncelleme: 02.06.2020 15:47

Ankara Batı Adliyesi normalleşme sürecine sıkı tedbirlerle başladı

ANKARA - Korona virüs salgını sonrası normalleşme süreci kapsamında Ankara Batı Adliyesi'nde duruşmalar haricindeki yargı faaliyetleri, sıkı tedbirlerin ardından başladı.

Adliyelerde normalleşme dönemi dün itibariyle hayata geçerken Ankara Batı Adliyesi'nde de normalleşme kapsamında sıkı tedbirler alındı. Buna göre, personel, avukatlar ve vatandaşlar maskesiz olarak adliyeye alınmayacak. Adliyeye girişte ateş ölçümü yapılacak ve ateşi 38 derecenin üstünde olanlar sağlık kurumuna yönlendirilecek. Adliyeye girecek kişi ve duruşma salonlarına alınacak kişilerin sayıları, sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak belirlenecek. Duruşmaların haftanın her gününe ve gün içine yayılmasını sağlayacak düzenlemeler yapılacak. Cumhuriyet savcılıklarına müracaatta sanık, tanık, müşteki gibi kişilerin sıra beklememesi için yeterli zaman aralığı bulundurulması sağlanacak.

Ankara Batı Adliyesi'nde alınan tedbirleri ilişkin açıklama yapan Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcıvekili Üzeyir Karakülah, Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri uyarınca gerekli önlemleri aldıklarını belirterek, "Dün itibariyle de yargı hizmetlerinde artık normalleşme sürecine girmiş bulunmaktayız. Bu süreç sonrası yoğunluk artacağından önlemlerimizi daha fazla arttırdık. Önlemler kapsamında adliyemize girecek olan gerek vatandaşlarımız, gerek personelimiz, gerekse de avukat meslektaşlarımızın maske takmak suretiyle adliyemize gelmeleri gerekmektedir. Maskesi olmayan vatandaşlarımız da adliyemizin giriş noktasında kendilerine maske temin edebileceklerdir. Adliyeye giriş yapan kişilerin ateşleri ölçülecek. Bu ölçüm sırasında 38 derece ve üstü ateşi olan kişilerin en yakın sağlık kurumuna sevki sağlanacaktır. Bunun dışında sosyal mesafe kurallarına uymak gerekir. Bu kapsamda gerekli afişler, ilanlar ve işaretlemeler yaptık. Vatandaşlardan buna uymalarını isteyeceğiz. Adliyemizde haftalık ilaçlama, dezenfekte çalışmaları yaptık. Temizliğe daha da önem verdik" diye konuştu.

Korona virüs önlemleri kapsamında Adalet Bakanlığınca kılavuz yayınlandığını anımsatan Karakülah, koridorlarda 10 metrekareye, duruşma salonlarında ise 4 metrekareye bir kişi sığacak şekilde planlama yapıldığını söyledi. Karakülah, icra dairelerinde yapılan ödemelerin EFT veya havale yoluyla yapılmasını istediklerini kaydetti.

Ankara Batı Adliyesi normalleşme sürecine sıkı tedbirlerle başladı

Kaynak: İHA

Manşet

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