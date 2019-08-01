Ankara Başsavcılığı: SETA raporu düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirilmeli

Ankara Başsavcılığı: SETA raporu düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirilmeli

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, SETA Vakfı’nın gazetecileri fişleyen raporu hakkında verilen suç duyurusunda “kovuşturmaya yer yok” kararı verdi.

1.08.2019 22:06
Ankara Başsavcılığı: SETA raporu düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirilmeli

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Siyaset, Ekonomi ve Toplumsal Araştırmalar (SETA) Vakfı'nın gazetecileri fişleyen raporu hakkında yapılan suç duyurusunda "kovuşturmaya yer yok" kararı verdi.

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA), SETA Vakfı'nın "Uluslararası Medya Kuruluşlarının Türkiye Uzantıları" raporu hakkında 8 Temmuz'da yaptığı suç duyurusuna başsavcılıktan yanıt geldiğini açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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