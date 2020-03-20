ANKARA Başkent'te virüse karşı yeni önlemler
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Halk Ekmek, Ankara, Güncel

ANKARA Başkent'te virüse karşı yeni önlemler

Başkent'te virüse karşı yeni önlemlerANKARA Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı yeni önlemler alarak, Başkent'te etkin mücadelesini sürdürüyor.

20.03.2020 17:48 | Son Güncelleme: 20.03.2020 17:54
ANKARA Başkent'te virüse karşı yeni önlemler

Başkent'te virüse karşı yeni önlemler

ANKARA Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı yeni önlemler alarak, Başkent'te etkin mücadelesini sürdürüyor. Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile iş birliği yaparak, sokak hayvanlarına mama dağıtımının yapılacağını açıkladı.

Halk Ekmek Fabrikası üretim alanı başta olmak üzere satış noktalarında hijyen uygulamalarını en üst seviyeye çıkarırken, kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere kent genelinde toplu taşıma araçları, taksi ve dolmuşlardan sonra C Plakalı servis araçlarında da dezenfeksiyon işlemini titizlikle yürütüyor.

SOKAK HAYVANLARINA MAMA DAĞITIMI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sokak hayvanlarının gıda ihtiyacını karşılayan kafe ve restoranların salgın hastalık riskine karşı kapanması nedeniyle Büyükşehir Belediyesi'nin STK'lar ile iş birliği içinde mama dağıtımına başladıklarını sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu. Ankara Büyükşehir Belediyesi Veteriner ve Hayvanat Bahçesi Şube Müdürü Mustafa Şener, "Veteriner hekimlerimizce hayvanlarımızın geldiği ilk andan itibaren sağlık kontrolleri yapıldı. 16 sokak hayvanından 6'sı kısırlaştırıldı. Hayvanlara bölgede bakan gönüllüler ile irtibat sağladık. Gönüllülerimiz istediği zaman gelip bakımevimizde hayvanları besleyebilir, sağlık durumları hakkında bilgi alabilirler. Karantina kalktıktan sonra hayvanlarımız alındıkları ortama geri bırakılacak. Hayvan severlerimiz bu konuda endişeye kapılmasınlar, hayvanlarımızın sağlık durumları gayet iyi ve beslenmelerinde herhangi bir sıkıntı yok. Mama dağıtımlarına da başladık" dedi.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Doğayı ve Hayvanları Koruma Topluluğu Başkanı Damla Karaboya da, "Karantina bölgesi ilan edilmesinin ardından beslediğimiz hayvanlar Gölbaşı Barınağına nakledildi. İlk başta ön yargılı bir şekilde yaklaştık ama şu an can dostlarımızı Gölbaşı Hayvan Barınağı'nda görebiliyoruz. Herhangi bir sorun yok. Kiloları gayet iyi, sağlıkları gayet iyi" diye konuştu.

HALK EKMEK'TE HİJYEN ÜST SEVİYEDE

Ankara Halk Ekmek Fabrikası da ekmek ve unlu mamullerin üretildiği fabrika başta olmak üzere satış mağazaları, Halk Ekmek büfeleri ve simit camekanlarında koronavirüse karşı önlemlerini en üst seviyeye çıkarttı. Salgından Korunma Acil Durum Eylem Planını devreye sokan Halk Ekmek Fabrikası, çalışan tüm personelin işe girişlerinde periyodik olarak günlük vücut ısıları ile ateş ölçümüne başladı. Kapalı noktalarda dezenfektan sayısını artıran ve uyarı afişleri asan Halk Ekmek, personele maske ve eldiven takma zorunluluğu getirdi. Satış Mağazalarında bulunan kafeteryaları kapatan Halk Ekmek, günlük ürün satışı için sosyal mesafenin korunması noktasında 1 metre kuralını uygulamaya başladı.

C PLAKALI SERVİS ARAÇLARINDA DA DEZENFEKİSYON BAŞLADI

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak ilk günden itibaren koronavirüsle ilgili temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerini iki katına çıkardıklarını belirten Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, toplu taşıma araçlarının her gün bu işleme tabi tutulduğunu söyledi. Metro, ANKARAY, Teleferik, Otobüsler ile taksi ve dolmuşlardan sonra C plakalı servis araçlarını da dezenfekte ettiklerini ifade eden Aslan, "Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı ile görüştük ve bir merkez kurduk. Bundan sonra C plakalı servis araçlarımızın tamamı merkeze geldiğinde sürekli dezenfeksiyon işlemi yapılacak. Ulaşım Daire Başkanı da bu konuda koordineli çalışmayı sağlayacak. Büyükşehir olarak halkın sağlığı için elimizden gelen gayreti 7/24 yerine getirmeyi çalışıyoruz" dedi.

EK YENİ ÖNLEMLER DEVREDE

Büyükşehir Belediyesi tarafından salgın tehlikesine karşı alınan yeni ek önlemler ise, şu şekildedir;

"Büyükşehir Belediyesi tarafından 30 Mart tarihinde başvuru kabulüne başlanacağının duyurulduğu ve 13-17 Nisan tarihleri arasında yapılacağı ilan edilen 'İtfaiye Eri Sınavları' ileri bir tarihe ertelendi. Ankara'da faaliyet gösteren Özel Halk Otobüsü (ÖHO) ve Özel Toplu Taşıma Araçlarını (ÖTA) kullanan esnafın yolcu sayılarının düşmesi nedeniyle mağdur olmamaları amacıyla süresi gelen ruhsat ve hat ihale bedelleri 2 ay süreli olarak ertelendi. İdari izinliler dışında toplam 4 bin personelin hizmet verdiği Ankara Büyükşehir Belediyesi binası, EGO ve ASKİ Genel Müdürlüğü binasında, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında ve çalışanların sağlığını korumak amacıyla Büyükşehir Belediyesi, EGO ve ASKİ Genel Müdürlüklerinde aynı görevi yapan personel, 23 Mart 2020 tarihi itibariyle, kamu hizmetinin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde ikinci bir emre kadar vardiyalı sistemle çalışacak. Belediyeye yapılacak yeni sosyal yardım başvuruları, kalabalıklar oluşmasını engellemek ve virüsün yayılmasını önlemek amacıyla Gıda Yardım Merkezi yerine geçici süreyle '(0312) 322 45 47, (0312) 322 11 33 ve (0312) 507 37 00' numaralı irtibat telefonlarıyla yapılacak."

ANKARA Başkent'te virüse karşı yeni önlemler

Kaynak: DHA

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ANKARA Başkent'te virüse karşı yeni önlemler

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