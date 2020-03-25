ANKARA Başkent'te virüse karşı farkındalık çalışmaları
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Zabıta, Ankara, Güncel

ANKARA Başkent'te virüse karşı farkındalık çalışmaları

Başkent'te virüse karşı farkındalık çalışmalarıANKARA Büyükşehir Belediyesi yeni önlemler alarak koronavirüs salgınıyla mücadelesini sürdürüyor.

25.03.2020 23:57 | Son Güncelleme: 26.03.2020 00:00
ANKARA Başkent'te virüse karşı farkındalık çalışmaları

Başkent'te virüse karşı farkındalık çalışmaları

ANKARA Büyükşehir Belediyesi yeni önlemler alarak koronavirüs salgınıyla mücadelesini sürdürüyor. Bu kapsamda 'Evde Kal' çağrısıyla sosyal medya hesapları üzerinden, kent ekranlarından ve afişlerle uyarılarına devam ederek, farkındalık yaratmak amacıyla 'mesafeni koru' yapıştırmaları hazırladı.

Yolcu trafiğinin yaşandığı Ankara Şehirler Arası Terminal İşletmesi'ne (AŞTİ) bu stickerları yerleştiren Büyükşehir Belediyesi, özellikle otobüs firmalarının yazıhanelerinin önlerinde bilet sırası için bekleyen vatandaşların bu uyarıya dikkat etmelerini sağlıyor. Yer yapıştırmaları vatandaşların günlük olarak seyahat ettiği Metro ve ANKARAY İstasyonlarına da kısa süre içinde uygulanacak. Halk sağlığı için AŞTİ'de günlük olarak dezenfeksiyon çalışmalarının devam ettiğini belirten Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, yer zeminlerine yerleştirdikleri yapıştırmalar ile vatandaşlarda farkındalık oluşturmak istediklerini dile getirerek, "Yolcu sayısında ciddi düşüş var ancak AŞTİ'de peronların önünde bekleme yerlerine 'sticker' yaptırdık, asansörlerin önüne de yapıştırdık. Otobüslerde de ikili koltuklarda tek kişi oturulması, arkalı önlü koltuklarda da çapraz oturulması yönünde İçişleri Bakanlığı genelgesi devreye girdi. Biz de bunu şehirlerarası otobüs firmalarına tebliğ ettik. Uygulamasını zabıtalar ve güvenlik görevlileri aracılığıyla takip ediyoruz. Firmaların önemli ölçüde gelir kaybı var. Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın talimatıyla ve BUGSAŞ Yönetim Kurulu kararıyla da AŞTİ'den çıkışta otobüslerden alınan ücreti yarı yarıya indirdik. Vatandaşlarımızda bir duyarlılık görüyoruz" dedi.

MARKETLERE DE DAĞITILIYOR

Vatandaşların yoğun olarak kullandığı marketlere de uyarıcı sticker'lar dağıttıklarını belirten Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, hazırladıkları afişlerle de 'EvdeKal' çağrısı yaptıklarını söyledi. Uygulamanın yapıldığı marketlerde zabıta ekipleriyle birlikte incelemelerde bulunan Koç, "Marketlerin girişine 'alışverişini tamamlayınca hemen evine dön' uyarı afişlerini asıyoruz. İçişleri Bakanlığımızın bir genelgesi daha belediyemize intikal etti. Marketlerin metrekaresine göre içeride bulunabilecek müşteri sayısını belirleyen genelgeye uyum sağlanabilmesi için marketlerin girişine en fazla kaç müşterinin girebileceğini gösterir uyarılar astırdık. Kasa önünde birikmeleri önlemek için de yere 'mesafeni koru' sticker'ları yapıştırdık. Bu çalışmaları Ankara genelinde yaygınlaştırmak istiyoruz" diye konuştu. ASANSÖRLERE DE STİCKER

Büyükşehir Belediyesi hizmet binalarına da yerleştirilmeye başlayan sticker'lar asansör içlerine de uygulanıyor. Sosyal mesafenin korunması uyarısını taşıyan sticker'larla çalışanların sağlığını da önceleyen Büyükşehir Belediyesi, asansörlere salgın riskine karşı 4 kişinin binmesi uyarısında bulunuyor. Büyükşehir personeli Başak Yılmaz, "Personel sağlığını korumak için alınan önlemden memnunum. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR ANKARA, (DHA)-

ANKARA Başkent'te virüse karşı farkındalık çalışmaları

Kaynak: DHA

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ANKARA Başkent'te virüse karşı farkındalık çalışmaları

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