ANKARA Başkent'te şehitlikte bayram yoğunluğu Başkent'te şehitlikte bayram yoğunluğuANKARA'da Kurban Bayramı nedeniyle arife günü şehitlik ve mezarlıklarda yoğunluk yaşandı.

Başkent'te şehitlikte bayram yoğunluğu

ANKARA'da Kurban Bayramı nedeniyle arife günü şehitlik ve mezarlıklarda yoğunluk yaşandı.

Başkent'te Kurban Bayramı öncesi arife günü vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren mezarlık ve şehitlik ziyaretinde bulundu. Özellikle Cebeci Asri Mezarlığı'nda bulunan şehitlikte ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Şehit aileleri ve yakınları, mezarların başında dua edip, Kuran-ı Kerim okudu.

Vatandaşlardan bazıları, mezar taşlarını temizleyip, dua ederken duygulanarak gözyaşı döktü.

Kaynak: DHA