Ankara "Başkent Mobil" ile dünya kentleriyle yarışacak

14.02.2020 13:52 | Son Güncelleme: 14.02.2020 13:53

Türkiye'nin ilk mobil akıllı belediye uygulaması "Başkent Mobil" hayatı kolaylaştıracak. Uygulama ile acil bildir butonuna, Başkent153'e (Yeni Mavi Masa), nöbetçi eczanelere, devam eden çalışmalara, trafik durumuna, ASKİ online işlemlere, Kültür Ankara'ya, otobüs nerede uygulamalarıyla birçok belediye hizmetine ulaşılabilecek.



"Başkent Mobil", acil bildir butonundan Başkent153'e (Yeni Mavi Masa), nöbetçi eczanelerden devam eden çalışmalara, trafik durumundan ASKİ online işlemlere, Kültür Ankara'dan otobüs nerede uygulamalarıyla birçok belediye hizmeti bundan sonra Başkentlilerin hayatını kolaylaştıracak. Ankara Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen tanıtım toplantısında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yazılımın büyük bir bölümünün belediyede görevli yazılımcılar tarafından hazırlandığını belirterek, Başkent Mobil'in dünyanın sayılı uygulamaları arasına gireceğini söyledi. Ankara Büyükşehir Belediyesini dünya kentleriyle rekabet eder hale getirme hayalini gerçekleştirme yolunda önemli bir adım attıklarının altını çizen Yavaş, tanıtımını yaptığı uygulamanın ikinci fazının ise Haziran ayında tamamlanacağını söyledi. Akıllı cep telefonlarına indirilecek uygulama sayesinde acil bildir butonu ile sesli ya da sessiz seçeneğiyle vatandaşların anında belediyeye ulaşabileceğini belirten Başkan Yavaş, Başkent153'ten (Yeni Mavi Masa) nöbetçi eczanelere, devam eden çalışmalardan trafik durumuna, ASKİ online işlemlerden Kültür Ankara'ya, otobüslerin nerede olduğundan ANKARAKART bakiyesine kadar birçok hizmete ulaşılabileceğini ifade etti. "Başkent Mobil kendi alanında dünyanın sayılı uygulamaları arasına girecek" diyen Yavaş, "Bizleri çok mutlu eden bir başka husus da, uygulamanın büyük bölümünün Belediyemizde görevli yazılımcılar tarafından gerçekleştirilmiş olmasıdır" ifadesini kullandı.



Demokratik yönetişim vurgusu



Göreve başladığı ilk günden itibaren "demokratik yönetişim" anlayışını tesis etmek için hızlı adımlar attıklarını ifade eden Başkan Yavaş, belediyeyi şeffaflaştırmak, katılımcılığı arttırmak ve topluma her an hesap verebilir olmayı öncelediklerini söyledi. 2020 yılından itibaren sosyal yardım ve hizmetlere ilişkin ölçütler ve yararlananların sayılarını, iç ve dış denetim raporlarını, stratejik plan ve bütçe gibi mali performansa ilişkin bilgilerle birlikte kişisel mal varlığındaki değişimleri düzenli olarak kamuoyuyla paylaşacağına dikkat çeken Başkan Yavaş, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Belediye yönetimleri şehir halkına ait olan paraları harcarlar. Dolayısıyla bu bütçelerin nasıl kullanılacağı konusunda şehrin bireysel ve kurumsal hemşehrilerinin söz hakkı olmalıdır. Akıllı Belediye uygulaması sadece bir teknolojik dönüşümü işaret etmemektedir. Bundan daha da önemlisi yerel demokrasi açısından önemli bir devrime de kapı aralamaktadır. Bu uygulamanın en büyük çıktısı E-Ddemokrasi'nin hayat bulmasıdır. Vatandaşlarla birlikte Ankara'yı yönetmenin kapısını sonuna kadar açıyoruz. Mahalle muhtarlarından apartman yöneticilerine kadar belediye yönetimine etki edecek hücresel demokrasiye yelken açıyoruz."



Dünya örnekleri incelendi



New York'tan Paris'e, Seul'den Helsinki'ye kadar çok sayıda örneği incelediklerini belirten Başkan Yavaş, iklim değişikliği eylem planından sera gazlarının kontrolüne, akıllı enerji kullanımından akıllı ulaşım planlamasına ve akıllı afet yönetimine kadar birçok teknolojik uygulamayı Ankara'da hayata geçirmek istediklerini söyledi. Haziran ayı sonuna kadar Başkent Mobil'in ikinci fazını tamamlayacaklarının altını çizen Yavaş, Başkentlilerin hayatını kolaylaştıracak yeni uygulamanın detaylarını da paylaştı:



"Bütün belediye otobüsleri ücretsiz wi-fi alanı haline gelecek.Otobüslerin iniş kapılarına yerleştireceğimiz ekranlar aracılığıyla sürücüler hakkında anketler yapılabilecek. EGO sürücülerinin takacağı ve merkeze veri gönderen akıllı bileklik ile şoförün tansiyon ve kalp ritmi periyodik olarak ölçülüp, stres seviyesi belirlenecek. Tüm iş makinelerine takılacak kamera ve online yayın sistemleri ile 7/24 belediyenin yürüttüğü çalışmalar naklen izlenebilecek."



Tanıtım toplantısında Başkan Yavaş'ın sahneye davet ettiği Eğitimde Görme Engelliler Derneği Bilişim Kurulu Üyesi İbrahim Elibal, "Engelliler Modülü"nü uygulamalı olarak gösterdi. Engelsiz Ulaşım Projesi kapsamında 'Geleceği Yazan Kadınlar Yarışması'nda ödül kazanan uygulamayı da Başkent Mobil ile birlikte hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Yavaş, projede derece alan Gamze Hatice Bilen, Hazal Çelik, Derya Uzmay Okutan ve filmde rol alan Necati İşik'i de tebrik etti.



Uygulama ilk günden beğenildi



Başkent Mobil uygulamasına ilişkin görüşlerini dile getiren Ankara Milletvekili Servet Ünsal, "Günümüz teknoloji çağında mobil uygulama hayatımızı kolaylaştıran bir uygulama oldu. Bir doktor olarak uygulama herhangi bir sorunu yerinde görüp gerekli çözümü sunuyor. Sayın Başkan Mansur Yavaş'a bir Ankara Milletvekili olarak teşekkür ediyorum" dedi.



Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, "Başkent'in ortak aklı online olarak belediye hizmetlerine yansıyacak. Bu uygulamanın 5,5 milyon Ankaralının hayatını kolaylaştıracağına inanıyorum" sözleriyle uygulamayı beğendiğini ifade ederken, Eğitimde Görme Engelliler Derneği Bilişim Kurulu Üyesi İbrahim Elibal ise, "Büyükşehir Belediyesinin tüm insanlara eşit yaklaşımla başlattığı uygulaması hayata geçti. Biz uygulamanın görme engelli vatandaşlarla uyumlu olmasını istedik ve beraber çalıştık. Teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA