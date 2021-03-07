Ankara, Başakşehir için çok özel

Süper Lig'de 10 maçlık galibiyet hasretine Ankara deplasmanında Gençlerbirliği karşısında son veren Başakşehir, bu müsabakadan önceki son 3 puanını yine Başkent'te Ankaragücü önünde almıştı.

Süper Lig'de 10 maçlık galibiyet hasretine Ankara deplasmanında Gençlerbirliği karşısında son veren Başakşehir, bu müsabakadan önceki son 3 puanını yine Başkent'te Ankaragücü önünde almıştı. Ayrıca Visca da uzun süren sakatlık süreci öncesi son maçına Ankaragücü karşında çıkıp, sahalara da Ankara'da oynanan Gençlerbirliği mücadelesiyle döndü.

Süper Lig'in 29. haftasında Başakşehir, Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti. Turuncu-lacivertliler, böylelikle 10 maç aranın ardından ilk galibiyetini elde etti. Bir Ankara deplasmanında bu hasretini sonlandıran İstanbul temsilcisi, bugünden önceki son 3 puan sevincini de ligin 18. haftasında yine Başkent'te, Ankaragücü karşısında yaşamıştı.

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Yaşadığı sakatlığın ardından yaklaşık 2 ay sonra Gençlerbirliği karşılaşmasıyla sahalara dönen Edin Visca, sakatlık öncesi son müsabakasına da yine Başkent deplasmanında Ankaragücü önünde çıkmıştı. Başakşehir, söz konusu mücadeleyi 2-1 kazanmış ve ardından 10 maç sürecek kazanamama serisine girmişti.

(Uygar Aydın/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı