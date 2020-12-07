Ankara Barosunun olağan genel kurulu ertelendi
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Ankara Barosunun olağan genel kurulu ertelendi

07.12.2020 14:51 | Son Güncelleme: 07.12.2020 14:54
Ankara Barosunun olağan genel kurulu ertelendi

Ankara Barosunun bu hafta sonu yapılması planlanan 66. Olağan Genel Kurulu 1 Mart 2021 sonrasına ertelendi.

Ankara Barosunun bu hafta sonu yapılması planlanan 66. Olağan Genel Kurulu 1 Mart 2021 sonrasına ertelendi.

Barodan yapılan açıklamada, 12-13 Aralık 2020 tarihlerinde toplanması planlanan genel kurulun, Altındağ 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının kararıyla 1 Mart 2021 sonrasına ertelendiği belirtilerek, genel kurul tarihinin belirlenmesinin ardından, yasal takvim içinde duyuru yapılacağı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs önlemleri kapsamında, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul toplantılarının da arasında bulunduğu etkinliklerin 1 Mart 2021'e kadar ertelenmesini kararlaştırmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Kılıç

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