Ankara Barosundan saat 00.00'dan sonra müzik yasağı getiren düzenlemenin iptali için dava
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ankara Barosundan saat 00.00'dan sonra müzik yasağı getiren düzenlemenin iptali için dava

Ankara Barosundan saat 00.00'dan sonra müzik yasağı getiren düzenlemenin iptali için dava
Anadolu Ajansı / Cemil Murat Budak - Haberler | Güncel

Ankara Barosu, kademeli normalleşme döneminde saat 00.00'dan sonra müzik yasağı getiren düzenlemenin iptali istemiyle Danıştayda dava açtı.

Ankara Barosu, kademeli normalleşme döneminde saat 00.00'dan sonra müzik yasağı getiren düzenlemenin iptali istemiyle Danıştayda dava açtı.

Barodan yapılan yazılı açıklamada, sanatın ve sanatçının korunmasının Anayasa'nın 64. maddesinde devletin yükümlülüğünde olduğu, genelgelerle Anayasa'ya aykırı düzenleme yapılamayacağı ifade edildi.

Açıklamada, "Müziği, sahneyi, konseri, sanatı yasaklayarak yaşam tarzına müdahale içeren bir anlayışı ortaya koyan İçişleri Bakanlığının saat 00.00'dan sonra müzik yasağı getiren Kademeli Normalleşme Tedbirleri Genelgesi'nin ilgili maddelerinin Anayasa'ya aykırı olması nedeniyle yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle Danıştayda dava açılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemil Murat Budak

Son dakika! Ankara Barosu, saat 24.00'ten sonra müzik yasağı kararının iptali için Danıştay'da dava açtı
Son dakika! Ankara Barosu, saat 24.00'ten sonra müzik yasağı kararının iptali için Danıştay'da dava açtı
İşte normalleşmenin en dikkat çeken detayı! Konser ve festivaller geri dönüyor
İşte normalleşmenin en dikkat çeken detayı! Konser ve festivaller geri dönüyor
Gelin ve damatların beklediği haber geldi! Davetli sınırı kalktı, halay pistlere geri döndü
Gelin ve damatların beklediği haber geldi! Davetli sınırı kalktı, halay pistlere geri döndü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Hulusi Akar Süleyman Soylu Vladimir Putin
Magazin Halit Ergenç Şeyma Subaşı Kaan Yıldırım Mohammed Al Saloussi
Spor Şenol Güneş Burak Elmas Metin Oktay Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ankara Barosundan saat 00.00'dan sonra müzik yasağı getiren düzenlemenin iptali için dava - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.6.2021 14:06:52. #1.14#

title