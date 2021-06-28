Ankara Barosundan saat 00.00'dan sonra müzik yasağı getiren düzenlemenin iptali için dava

Ankara Barosu, kademeli normalleşme döneminde saat 00.00'dan sonra müzik yasağı getiren düzenlemenin iptali istemiyle Danıştayda dava açtı.

Ankara Barosu, kademeli normalleşme döneminde saat 00.00'dan sonra müzik yasağı getiren düzenlemenin iptali istemiyle Danıştayda dava açtı.

Barodan yapılan yazılı açıklamada, sanatın ve sanatçının korunmasının Anayasa'nın 64. maddesinde devletin yükümlülüğünde olduğu, genelgelerle Anayasa'ya aykırı düzenleme yapılamayacağı ifade edildi.

Açıklamada, "Müziği, sahneyi, konseri, sanatı yasaklayarak yaşam tarzına müdahale içeren bir anlayışı ortaya koyan İçişleri Bakanlığının saat 00.00'dan sonra müzik yasağı getiren Kademeli Normalleşme Tedbirleri Genelgesi'nin ilgili maddelerinin Anayasa'ya aykırı olması nedeniyle yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle Danıştayda dava açılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemil Murat Budak