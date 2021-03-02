Ankara Barosundan, köpek ölümleriyle ilgili suç duyurusu
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Ankara Barosundan, köpek ölümleriyle ilgili suç duyurusu

02.03.2021 14:47 | Son Güncelleme: 02.03.2021 14:51
Ankara Barosundan, köpek ölümleriyle ilgili suç duyurusu

ANKARA Barosu, Gölbaşı ilçesinde 20 köpek ölüsü bulunmasıyla ilgili, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu.

ANKARA Barosu, Gölbaşı ilçesinde 20 köpek ölüsü bulunmasıyla ilgili, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu.

Gölbaşı ilçesinde önceki gün boş araziye atılan moloz ve toprak yığınlarının altında yaklaşık 20 köpek ölüsü bulundu. Köpek ölüleri, incelenmek üzere belediye ekiplerince toplanarak götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, Ankara Barosu da Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesinde, telef edilen köpeklerin tüm Ankara halkına ait olduğu ve sahipsiz sayılmalarının mümkün olmadığı belirtildi. Ayrıca köpeklerin vahşice katledildiği, şüpheli veya şüphelilerin cezasız kalmasının kamu vicdanını derinden etkileyeceği ifade edilerek, "Hukuk ve adalet şüphesiz ki insanların tekelinde değildir. Acı çekme yetisine sahip olmalarına rağmen çektikleri bu acıyı ifade edemeyen canlıların da hukukun korunması altında olmaya hakları olduğu gerçekliği, içinde bulunduğumuz modern dünyanın bir getirisi ve gerekliliğidir. Bu sebeple, suç duyurusuna konu olan eylem ve bu eylemi maddi dünyada meydana getiren şüpheli veya şüpheliler aleyhine yaptığımız suç duyurusunun kabulü ile şüpheli veya şüpheliler hakkında soruşturma başlatılması ve gereken cezaları alması, yayılan haberlerdeki vahşet nedeni ile kamu vicdanının bir nebze rahatlatılması ve failin başka canlılara zarar vermemesi bakımından elzemdir" denildi.  

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özkan ARSLAN

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