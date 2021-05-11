Ankara Barosundan İsrail'in Mescid-i Aksa saldırılarına tepki Açıklaması
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Ankara Barosundan İsrail'in Mescid-i Aksa saldırılarına tepki Açıklaması

Ankara Barosundan İsrail'in Mescid-i Aksa saldırılarına tepki Açıklaması
Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı - Haberler | Güncel

Ankara Barosu, İsrail'in Mescid-i Aksa saldırılarına tepki göstererek, tüm uluslararası örgüt ve mahkemeler başta olmak üzere dünyayı ayağa kalkmaya ve bu vahşetin sonlandırılması için ivedilikle adım atmaya çağırdı.

Ankara Barosu, İsrail'in Mescid-i Aksa saldırılarına tepki göstererek, tüm uluslararası örgüt ve mahkemeler başta olmak üzere dünyayı ayağa kalkmaya ve bu vahşetin sonlandırılması için ivedilikle adım atmaya çağırdı.

Barodan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze'de 9 çocuğu ve 24 sivili hunharca katlettiği, şimdiye kadar yaptığı katliamlardan hiçbir müeyyide görmemenin cüretiyle tüm dünyanın gözü önünde bu vahşeti işlemeye devam ettiği belirtildi.

Yaşama hakkı ve insan onurunun, bazı ülkelerde yaşayan insanlara hasredilmiş bir ayrıcalık değil, her bireyin sadece doğmakla istisnası olmadan kazandığı en temel ve evrensel insan hakkı olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere tüm uluslararası örgütlerin, evrensel düzeyde kurulan mahkemelerin, insan hakları temelli her kurum ile sivil toplum kuruluşunun ve tüm dinlerden, dillerden, milliyetlerden bağımsız olarak bu vahşeti okuyan, tanık olan, acıyı hisseden tüm insanların bu vahşete karşı çıkma sorumluluğu vardır.

Dünyanın gözü önünde kanlı bir cüretle gerçekleştirilen bu katliama karşı aynı dünyayı, üzerinde kurulmuş tüm uluslararası örgüt ve mahkemeler başta olmak üzere ayağa kalkmaya ve bu vahşetin sonlandırılması için ivedilikle adım atmaya davet ediyoruz."

Ankara Barosundan İsrail'in Mescid-i Aksa saldırılarına tepki Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı

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