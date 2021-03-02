Ankara Barosundan Gölbaşı'nda köpeklerin telef edilmesiyle ilgili suç duyurusu
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Ankara Barosundan Gölbaşı'nda köpeklerin telef edilmesiyle ilgili suç duyurusu

02.03.2021 14:31 | Son Güncelleme: 02.03.2021 14:34
Ankara Barosundan Gölbaşı'nda köpeklerin telef edilmesiyle ilgili suç duyurusu

Ankara Barosu, Gölbaşı ilçesinde 20 köpeğin telef edilmesiyle ilgili suç duyurusunda bulundu.

Ankara Barosu, Gölbaşı ilçesinde 20 köpeğin telef edilmesiyle ilgili suç duyurusunda bulundu.

Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığına verilen suç duyurusu dilekçesinde, ilçedeki boş bir arazide ölü bulunan köpeklerin, tüm Ankara halkına ait olduğu, sahipsiz sayılamayacakları belirtildi.

Köpekleri vahşice katledenlerin cezasız kalmasının kamu vicdanını derinden etkileyeceği ifade edilen dilekçede, şüphelilerin savunmasız ve zararsız olan köpekleri acı çektirerek, canavarca hislerle katlettikleri aktarıldı.

Hukuk ve adaletin insanların tekelinde olmadığı, çektikleri acıyı ifade edemeyen canlıların da hukukun korumasında bulunduğu vurgulanan dilekçede, şu ifadelere yer verildi:

"Eylem ve eylemi gerçekleştiren şüpheli veya şüpheliler aleyhine yaptığımız suç duyurusunun kabulü ile sorumlular hakkında soruşturma başlatılması ve gereken cezaları almaları, kamu vicdanının bir nebze rahatlatılması, failin başka canlılara zarar vermemesi bakımından elzemdir."

Dilekçede, sorumluların Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefetten cezalandırılmaları talep edildi.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, 28 Şubat'ta, Sanayi Sitesi yakınlarındaki boş arazide moloz yığını ve toprak altında 20 telef edilmiş köpek bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Açıl

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