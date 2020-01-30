Ankara Barosundan depremzedelere yardım
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Ankara Barosundan depremzedelere yardım

Ankara Barosunun depremzedeler için düzenlediği kampanyada toplanan yardım malzemeleri, deprem bölgesine gönderildi.

30.01.2020 17:08 | Son Güncelleme: 30.01.2020 18:02
Ankara Barosundan depremzedelere yardım

Barosunun depremzedeler için düzenlediği kampanyada toplanan yardım malzemeleri, deprem bölgesine gönderildi.

Ankara Barosu, 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından kampanya düzenleyerek Elazığ ve 'daki depremzedelere yardım çağrısında bulunmuştu.

Kampanya kapsamında toplanan yaklaşık bin kolilik bot, kaban, battaniye, gıda ve temizlik malzemesinden oluşan temel ihtiyaç malzemeleri, 3 tır ile bölgeye gönderildi.

Kaynak: AA
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