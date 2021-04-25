Ankara Barosundan, ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki Açıklaması
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Ankara Barosundan, ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki Açıklaması

Ankara Barosundan, ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesine tepki Açıklaması
Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu - Haberler | Güncel

Ankara Barosu, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesinin kabulünün mümkün olmadığını bildirdi.

Ankara Barosu, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesinin kabulünün mümkün olmadığını bildirdi.

Ankara Barosundan yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın "soykırım" sözünü kullanmasının, tarihin, siyasi çıkarlara göre yeniden yontulma çabasından ibaret olduğu, tarih ve uluslararası hukuk nezdinde hiçbir anlam taşımadığı belirtildi.

Soykırım suçunun, uluslararası hukukta 1948 tarihli Soykırım Suçunun Önlenmesine ve Cezalandırılmasına İlişkin Sözleşme ile tanımlandığı, hukuki olarak soykırım suçunun işlenip işlenmediğine bu konuda yetkili ulusal ya da uluslararası mahkemelerin karar verebileceği kaydedilen açıklamada, 1915 olaylarına ilişkin bu kapsamda verilmiş herhangi bir mahkeme kararı bulunmadığına dikkat çekildi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin, "Ermeni soykırımı uluslararası emperyalist bir yalandır." dediği için İsviçre'de mahkum edilen Doğu Perinçek'in, ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmettiği hatırlatılan kararda, şu görüşler paylaşıldı:

"Bu kararın, ifade özgürlüğüne ilişkin hak ihlali tespitinin yanında asıl önemi soykırımın bir hukuk kavramı ve suç tanımı olduğunu, soykırım suçunun varlığına ancak yetkili mahkemelerin karar verebileceğini, bireylerin ya da kurumların bir olaya ilişkin soykırım hükmü veremeyeceğini, 1915 olaylarının 'soykırım' olduğuna ilişkin yetkili mahkemelerce verilmiş bir karar bulunmadığını ortaya koyması ve bu kapsamda soykırım değerlendirmesi yapılamayacağını saptamasıdır."

Dünya devletlerinin bir arada olmasını sağlayan unsurun hukuk olduğu belirtilen kararda, uluslararası hukuk ve evrensel hukuk ilkelerinin yanı sıra pek çok sözleşme ile devletlerin tabi olacağı kuralların belirlendiği vurgulandı.

Açıklamada, "Uluslararası hukukun bütün kazanımları hiçe sayılarak siyasi saiklerle yapılan soykırım söylemlerinin kabulü mümkün değildir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu

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