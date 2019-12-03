Ankara Barosundan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

03.12.2019 11:52 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:52

Ankara Barosu, şehirlerin hiçbir bedensel engeli olmayanların hareket alanları üzerine inşa edildiğine dikkati çekerek, 3 Aralık Dünya Engelliler Günün özünde bir "Engellenenler Günü" olduğunu belirtti.

Barodan yapılan yazılı açıklamada, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün bir farkındalık günü olduğu kadar özünde bir "özür günü" olmalısı gerektiği belirtildi.

İçinde yaşanılan şehirlerin hiçbir bedensel engeli olmayanların, kendinden emin, kendinden başka kimseyi düşünmeyen ve dünyayı ele geçirse yine de dar gelecek hareket alanları üzerine inşa edildiği kaydedilen açıklamada, "Bu yüzden adı dahi 'Engelliler Günü' olarak belirlenen bugün, özünde bir 'Engellenenler Günü'dür. Onları engelleyenler, sadece kendileri hariç neredeyse bütün dünya ve evrensel insan bencilliğinin kendisidir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA