Ankara Barosu, Türkiye tarihinde yapılan tüm darbeleri, darbecileri ve darbe girişimlerini lanetledi
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Ankara Barosu, Türkiye tarihinde yapılan tüm darbeleri, darbecileri ve darbe girişimlerini lanetledi

Ankara Barosu, Türkiye tarihinde yapılan tüm darbeleri, darbecileri ve darbe girişimlerini lanetledi
Anadolu Ajansı / Enes Kaplan - Haberler | Güncel

Ankara Barosu, Türkiye tarihinde yapılan tüm darbeleri, darbecileri ve darbe girişimlerini lanetlediğini bildirdi.

Ankara Barosu, Türkiye tarihinde yapılan tüm darbeleri, darbecileri ve darbe girişimlerini lanetlediğini bildirdi.

Barodan, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yıllardır bu ülke üzerinde yaşayan her insana, her çocuğun geleceğine ve Atatürk Cumhuriyeti'ne zamana yayılmış alçak bir savaşı ülkenin kılcal damarlarına kadar sızma girişimleriyle yürüten ve alçak emelleri uğruna bu ülkenin onurlu gazetecilerini, askerlerini, polislerini ve vatandaşlarını katleden hain Fetullahçı Terör Örgütü'nün kana bulayarak gerçekleştirdiği 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçse de, gerek o güne kadar yaptıkları, gerekse o gece yaşananlar halen aklımızda, öfkemizde ve lanetlerimizdedir.

Ülkemiz tarihinde yaşanan tüm darbeleri, darbecileri ve darbe girişimlerini tekrar ve tekrar lanetliyor, 15 Temmuz şehitlerini saygı ile anıyor, gazilerine ve darbe girişiminin püskürtülmesinde rol oynayan tüm kahramanlarına şükranlarımızı sunuyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan

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