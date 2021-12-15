Ankara Barosu'nun 'hakaret' davası savunması: Eleştiri özgürlüğünü kullandık

ANKARA (DHA) - ANKARA Barosu'nun, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile ilgili yaptığı açıklama nedeniyle, dönemin Baro Başkanı, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan'ın da aralarında bulunduğu 11 kişinin, 'hakaret' suçundan yargılanmasına başlandı. Eleştiri ve düşünce açıklama özgürlüğünü kullandıklarını belirten Sağkan ve diğer sanıklar, beraatlarını talep etti.

Dönemin Ankara Barosu Başkanı, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan'ın da aralarında bulunduğu 11 yönetim kurulu üyesi hakkında, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın 24 Nisan 2020 tarihindeki Cuma hutbesinin içeriğiyle ilgili yaptıkları açıklama nedeniyle inceleme başlatıldı. Adalet Bakanlığı'nın soruşturma izni vermesi üzerine Erinç Sağkan ve o dönem Ankara Barosu Genel Sekreteri olan Ankara Barosu Başkanı Kemal Koranel'in de aralarında bulunduğu 11 kişi hakkında 'Kamu görevlisine dini inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklaması nedeniyle görevinden dolayı hakaret' suçundan 1 yıldan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Demirören Haber Ajansı / Özkan Arslan - Son Dakika Haberleri

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