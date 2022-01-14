Ankara Barosu'ndan sokak hayvanları için 'Pati Yardım Hattı'

ANKARA Barosu, sokak hayvanlarına yönelik usulsüz toplama, işkence, şiddet gibi olaylar karşısında hayvan sahipleri ve hayvanseverlere hukuki destek sağlamak için 'Pati Yardım Hattı' kurdu. Ankara Barosu Başkanı avukat Kemal Koranel, "Gönüllü avukat meslektaşlarımızdan oluşan bir organizasyon oluşturuldu. Bu hattı arayan vatandaşlarımıza böyle durumlarda nasıl davranmaları gerektiği ve yasadan doğan haklarının neler olduğu anlatılarak bilgilenmeleri sağlanacak" dedi.

Ankara Barosu, 5199 sayılı 'Hayvanları Koruma Kanunu'na aykırı yapılan usulsüz toplama, işkence ve şiddet vakalarına ilişkin harekete geçti. Bu kapsamda, hayvan sahipleri ve hayvanseverlere hukuki destek sağlamak için 'Ankara Barosu Pati Yardım Hattı' kuruldu. 7 gün 24 saat hizmet verilen hatta yapılan ihbarlarla ilgili baro bünyesindeki Hayvan Hakları Merkezi tarafından hukuki destek sağlanacak. İhtiyaç duyulması halinde acil ihbarlara müdahale edilecek. Ankara Barosu Başkanı avukat Kemal Koranel, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız tarafından Gaziantep'te bir barınak açılışında sahipsiz hayvanların yerinin sokaklar değil barınaklar olduğu dile getirildi. Bunun üzerine durumdan kendilerine görev çıkaran bazı yerel yönetimler tarafından sokaklarda yaşayan hayvanlar hızla toplatılarak barınaklara veya insanların olmadığı kırsal arazilere bırakılmaya başladı" dedi.

Baro Başkanı Koranel, sokak hayvanlarının yanında olacaklarını kaydederek, "Burada üzülerek değinmek istediğim bir konu var. 5199 sayılı yasanın ilk çıktığı günden beri konu ile ilgili hem baromuz ve hem de sivil toplum örgütleri belediyelerin kısırlaştırma ve rehabilitasyon konusunda yetersiz kalmalarını dile getirmelerine rağmen, belediyelerimiz yasaya aykırı bir şekilde toplama yapmaya devam etmektedirler. Kurduğumuz bu ihbar hattı ile toplumun birçok kesiminden de olumlu geri dönüşler aldık. Baro olarak bundan sonra da hak ihlalleri konusunda tüm gönüllü meslektaşlarımız ile beraber bu insanlarımızın ve canlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

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Şaduman UNUTMAZ/ ANKARA, -