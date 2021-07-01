Ankara Barosu'ndan İstanbul Sözleşmesi tepkisi

ANKARA Barosu üyesi avukatlar, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesini protesto etti.

ANKARA Barosu üyesi avukatlar, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesini protesto etti.

Ankara Barosu'na üye bir grup kadın avukat, adliye koridorlarında toplanarak, Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine tepki gösterdi. Adliye koridorlarında "İstanbul Sözleşmesi yaşatır" sloganı atan grup, dağıttıkları bildiri ile avukatları adliye önünde yapılacak basın açıklamasına çağırdı.

'SÖZLEŞMEDEN ÇIKILMASI ANAYASAYA AYKIRIDIR'Avukatlar daha sonra adliye önünde toplandı. Baro Başkanı Erinç Sağkan, uluslararası anlaşmaların kanun hükmünde olduğunu belirterek, "Hatta hak ve özgürlükleri düzenleyen anlaşmalar kanunun da üzerinde değer taşımaktadır. Cumhurbaşkanlığı kararı ile bu sözleşmeden çıkılmasının, Anayasa'ya aykırı olduğu ortadayken, Danıştay tarafından yürütmenin durdurulması talebiyle açtığımız davanın reddi yönünde verilen karar maalesef bir hukuk devleti olmaktan ne kadar uzaklaştığımızın ilanıdır. İstanbul Sözleşmesi yaşatır. Biz de İstanbul Sözleşmesi'ni yaşatacağız; vazgeçmeyeceğiz" dedi.Ankara Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Burcu Mine Gargın da, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararında ısrar etmenin kadına yönelik şiddetle mücadeleyi zayıflatmak ve potansiyel suçluları cesaretlendirmek anlamına geldiğini söyledi. Gargın, "Herkes bilmelidir ki, ülkemiz için ortadan kaldırılmaya çalışılan İstanbul Sözleşmesi, sözü ve ruhuyla hepimizin içine çoktan işlemiştir, attığımız her adımda, vereceğimiz her mücadelede yaşayacaktır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özkan Arslan