Ankara Barosu'ndan Danıştay'da 'müzik yasağı' davası
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Ankara Barosu'ndan Danıştay'da 'müzik yasağı' davası

Ankara Barosu'ndan Danıştay'da 'müzik yasağı' davası
Demirören Haber Ajansı / Haluk Karaaslan - Haberler | Güncel

ANKARA Barosu, normale dönüş döneminde 24.00'ten sonra uygulanacak müzik yasağının iptali için Danıştay'da dava açtı.

ANKARA Barosu, normale dönüş döneminde 24.00'ten sonra uygulanacak müzik yasağının iptali için Danıştay'da dava açtı. 

Ankara Barosu'ndan yapılan yazılı açıklamada, sanatın ve sanatçının korunmasının Anayasa'nın 64'üncü maddesi uyarınca devletin yükümlülüğünde olduğu bildirildi. Açıklamada, "Genelgeler ile Anayasa'ya aykırı düzenleme yapılamayacağı gibi, anılan düzenlemenin halk sağlığını korumak ile ilişkilendirilmesi de mümkün değildir. Müziği, sahneyi, konseri, sanatı yasaklayarak yaşam tarzına müdahale içeren bir anlayışı ortaya koyan İçişleri Bakanlığı'nın saat 24.00'ten sonra müzik yasağı getiren 27 Haziran tarihli 'Kademeli Normalleşme Tedbirleri Genelgesi'nin ilgili maddelerinin Anayasa'ya aykırı olması nedeniyle yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle Danıştay'da dava açılmıştır" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Haluk Karaaslan

Son dakika! Ankara Barosu, saat 24.00'ten sonra müzik yasağı kararının iptali için Danıştay'da dava açtı
Son dakika! Ankara Barosu, saat 24.00'ten sonra müzik yasağı kararının iptali için Danıştay'da dava açtı
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