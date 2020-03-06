Ankara Barosu: Mülteciler zorla sınıra gönderildi

06.03.2020 15:29 | Son Güncelleme: 06.03.2020 15:29

Türkiye'nin Avrupa'ya göçmen geçişlerini engellemeyeceği ve Yunanistan ile sınır kapılarını açacağı yönündeki açıklamalarının ardından kara ve deniz yoluyla Yunanistan'a geçmeye çabalayan mültecilerin yaşadığı insanlık dramı devam ediyor.



Sınıra yığılan sığınmacıların bir kısmının ise geri gönderme merkezlerinden zorla otobüslere bindirilerek buraya getirildiğine dair iddialar gündemde. Euronews.com'da Görüntüle