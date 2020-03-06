Ankara Barosu: Mülteciler zorla sınıra gönderildi
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Ankara Barosu: Mülteciler zorla sınıra gönderildi

Ankara Akyurt Geri Gönderme Merkezi’nde tutulan mültecilerin kendi istekleri dışında geçtiğimiz Cumartesi gününden beri otobüsler ile Yunanistan sınırına götürüldükleri iddia ediliyor.

06.03.2020 15:29 | Son Güncelleme: 06.03.2020 15:29
Ankara Barosu: Mülteciler zorla sınıra gönderildi

'nin 'ya göçmen geçişlerini engellemeyeceği ve ile sınır kapılarını açacağı yönündeki açıklamalarının ardından kara ve deniz yoluyla Yunanistan'a geçmeye çabalayan mültecilerin yaşadığı insanlık dramı devam ediyor.


Sınıra yığılan sığınmacıların bir kısmının ise geri gönderme merkezlerinden zorla otobüslere bindirilerek buraya getirildiğine dair iddialar gündemde. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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