Ankara Barosu internet denetimini RTÜK'e veren yönetmeliğe karşı dava açtı
İnternet üzerinden yayın yapan kuruluşlara Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) denetimi getiren yönetmeliğe karşı Ankara Barosu dava açtı
06.08.2019 18:09
İnternet üzerinden yayın yapan kuruluşlara Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) denetimi getiren yönetmeliğe karşı Ankara Barosu dava açtı.
Baro, yönetmeliğin durdurulması ve iptal edilmesi için Anayasa Mahkemesi'ne itiraz yoluna başvurulması talebiyle Danıştay'da dava açıldığını duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com