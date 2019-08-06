Ankara Barosu internet denetimini RTÜK'e veren yönetmeliğe karşı dava açtı

Ankara Barosu internet denetimini RTÜK'e veren yönetmeliğe karşı dava açtı

İnternet üzerinden yayın yapan kuruluşlara Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) denetimi getiren yönetmeliğe karşı Ankara Barosu dava açtı

06.08.2019 18:09
Ankara Barosu internet denetimini RTÜK'e veren yönetmeliğe karşı dava açtı

İnternet üzerinden yayın yapan kuruluşlara Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) denetimi getiren yönetmeliğe karşı Ankara Barosu dava açtı.

Baro, yönetmeliğin durdurulması ve iptal edilmesi için Anayasa Mahkemesi'ne itiraz yoluna başvurulması talebiyle Danıştay'da dava açıldığını duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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