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Ankara Barosu Başkanlığına Erinç Sağkan yeniden seçildi

AA / Yeşim Sert Karaaslan - Haberler | Güncel
Ankara Barosu Başkanlığına Erinç Sağkan yeniden seçildi

Ankara Barosu Başkanlığına Erinç Sağkan, bir kez daha seçildi.

Ankara Barosu Başkanlığına Erinç Sağkan, bir kez daha seçildi.

Ankara Barosunun 66. Olağan Genel Kurulu, bugün yapılan seçimlerle tamamlandı.

Bilkent Odeon Gösteri Merkezi'ndeki seçimler sonucunda, 6 bin 969 oy alan "Demokratik Sol Avukatlar Grubu"nun adayı Erinç Sağkan, yeniden Ankara Barosu Başkanlığına seçildi.

Genel Kurulda Özgürlükçü Çağdaş Avukatlar Grubu başkan adayı İlke Işık 1284 oy, Mesleğe Vefa Grubu başkan adayı Sezgin Özkan 2 bin 178 oy, Doğrudan Demokrasi Hareketi başkan adayı Nihad Karslı 164 oy ve Avukat Hakları Grubu başkan adayı Nazlı Didem Moğulkoç 1572 oy aldı.

AA / Yeşim Sert Karaaslan - Son Dakika Haberleri
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