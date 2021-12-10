Ankara Barosu Başkanı Koranel ve Yönetim Kurulu üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti

Ankara Barosu Başkanlığına seçilen Kemal Koranel ve Baro Yönetim Kurulu üyeleri, yeni görevleri dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakan Koranel ve beraberindekilere, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Ramiz Erinç Sağkan ???????ve TBB Yönetim Kurulu üyeleri de eşlik etti.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından Koranel, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, bugün karşında; en gösterişli yapılardan bile çok ışık saçan ve bir ülkenin aydınlık geleceğine adanmış, yoktan var edilen bilim yuvalarında hukuku ve hukukçu olmayı öğrenen, özgür bir memlekette yüzüne memleketinin özgür rüzgarları değen, en çok barışa ve hiç durmadan ilerlemeye inanan aydınlık nesillerin fertleri olarak bulunuyoruz.

Biz bugün karşında, bir kimsenin lütfuna terk edilmiş kara bir düzenin değil Cumhuriyet'in hiç sönmeyecek ateşini minicik elleriyle hayatı boyunca taşıyacak, seni tanıyacak, tanıdıkça daha çok sevecek ve aydınlık yolundan bir saniye dahi ayrılmayacak gelecek bahşettiğin çocukların anneleri ve babaları olarak bulunuyoruz.

Hukuku, hukukun üstünlüğünü ve bağımsız yargıyı bir damla kanımızı dökmemize gerek kalmadan elde ettiğimiz ancak elimizde tutmak uğruna onlarca cumhuriyet ve adalet şehidi verdiğimiz, kıymetini her gün daha çok anladığımız hukuk devletinin Başkent Barosunun yönetimi, avukatları ve stajyer avukatları olarak karşında bulunuyoruz. Aziz hatıran ne maddede ne tarih kitaplarında ne de sadece belleklerimizde ve kalplerimizdedir. Aziz hatıran ve bahşettiğin laik Cumhuriyet, atan kalpleriyle bizzat karşında ve huzurunda bulunan milyonlarda, ülkenin dört bir yanına yayılmış ormanlarda, bacası tüten fabrikalarda, güneş gibi doğan köy okullarında, özgür sokaklarında, erkekten geri durmak şöyle dursun, herkesten birkaç adım önde yürüyen kadınlarımızın kararlılığında, çocukların güzel gözlerinde ve günün birinde bir Mustafa Kemal olabilme umutlarında, bugün huzurunda bulunduğumuz bu toprak parçası ve üzerinde bulunan ağaçların köklerindedir.

Bizlere bıraktığın laik, modern ve aydınlık Cumhuriyet'in kıymetini her geçen gün daha çok anlıyor, mirasına daha çok bağlanıyoruz. Hayattaki en büyük gururumuz, bizi kul değil birey yapan aydınlık Cumhuriyet'in hukukçu muhafızları olmaktır. Yolumuz yolun, güneşimiz ışığındır."