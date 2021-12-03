Ankara Barosu avukatları, Engelliler Günü dolayısıyla adliye önünde basın açıklaması yaptı

Ankara Barosuna kayıtlı avukatlar, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Ankara Barosu Başkan Yardımcısı Kemal Koranel, Ankara Adliyesi önünde yaptığı açıklamada, engelli bireylerin temel hak ve özgürlüklerin korunması ve doğuştan sahip oldukları onuru, saygıyı güçlendirerek toplumsal hayatta diğer bireylerle eşit koşullarda tam ve etkin katılımlarının sağlanması gerektiğini belirtti.

Engelli bireylerin anayasadan, yasalardan ve uluslararası sözleşmelerden doğan haklarının karşılanmasının sosyal hukuk devletinin gereği olduğuna işaret eden Koranel, şunları söyledi:

"Engelli bireylerin 'erişim' sorunu dışında 'ayrımcılık' sorununa da dikkat çekmek isteriz. Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi, tüm engellilerin insan hak ve temel özgürlüklere eşit erişim olanaklarından yoksun olmamalarını esas almış ve engelliliğe dayalı her türlü ayrımcılığın önlenmesini ve engelli bireylerin hak ve özgürlüklerini güçlendirmeyi amaçlamıştır. Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi hayatın her alanında tam ve etkin uygulanarak engelli bireylerin karşılaştığı sorunlara çözümler getirilmeli ve uygulamalar hayata geçirilmelidir.

Adalete erişim açısından engelli bireylerin adliyeler özelinde karşılaştıkları en büyük sorunların başında avukat, hakim, savcı, kalem çalışanı fark etmeksizin engelli bireyler ve hakları açısından genel itibarıyla hak temelli bilinç oluşturacak eğitimin eksikliğiyle engelli bireylerin karşısındakinin vicdanıyla karşı karşıya bırakılmasıdır. Dolayısıyla engelli yurttaş ve meslektaşlar 'sırf engellerinden ötürü' doğrudan veya dolaylı olarak ayrımcılığa maruz kalmaktadır. Bu bir insan hakları sorunudur."

AA / Cemil Murat Budak - Son Dakika Haberleri

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