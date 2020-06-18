Ankara Barosu, avukat Vahit Bıçak'ın savunmasını istedi
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Ankara Barosu, avukat Vahit Bıçak'ın savunmasını istedi

Ankara Barosu, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in öldürülmesine ilişkin davada sanık avukatı olan Vahit Bıçak'tan savunmasını istedi.

Ankara Barosu, avukat Vahit Bıçak'ın savunmasını istedi
18.06.2020 13:27 | Son Güncelleme: 18.06.2020 13:32

Ankara Barosu, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in öldürülmesine ilişkin davada sanık avukatı olan Vahit Bıçak'tan savunmasını istedi.

Ankara Barosu, yönetim kurulu toplantısında, Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ve 21 Şubat'ta karara bağlanan Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in öldürülmesine ilişkin davada sanık Hasan İsmail Hikmet'in avukatı olan Bıçak'ın dosyasını ele aldı.

Toplantıda, mahkemedeki savunmalarında "savunma sınırını aştığı" gerekçesiyle hakkında soruşturma bulunan Bıçak'tan savunmasının istenmesi kararlaştırıldı.

Avukat Vahit Bıçak, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in katil zanlısı olarak yargılanan ve "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbete mahkum edilen Hasan İsmail Hikmet'in avukatlığını yapmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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