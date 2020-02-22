Ankara Barosu, akademisyen Ceren Damar Şenel cinayeti davası sanığının avukatı Vahit Bıçak...
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Ankara Barosu, akademisyen Ceren Damar Şenel cinayeti davası sanığının avukatı Vahit Bıçak...

Ankara Barosu, akademisyen Ceren Damar Şenel cinayeti davası sanığının avukatı Vahit Bıçak hakkında, dünkü karar duruşmasında kullandığı ifadeler nedeniyle disiplin soruşturması başlattı.

22.02.2020 14:42 | Son Güncelleme: 22.02.2020 14:42
Ankara Barosu, akademisyen Ceren Damar Şenel cinayeti davası sanığının avukatı Vahit Bıçak...

Ankara Barosu, akademisyen Şenel cinayeti davası sanığının avukatı hakkında, dünkü karar duruşmasında kullandığı ifadeler nedeniyle disiplin soruşturması başlattı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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