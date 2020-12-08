Ankara Barosu 66. Olağan Genel Kurulu 1 Mart 2021 sonrasına ertelendi

Ankara Barosu'nun 12-13 Aralık'ta yapılması planlanan 66. Olağan Genel Kurulu, 1 Mart 2021 tarihi sonrasına ertelendi.

Ankara Barosu 66. Olağan Genel Kurulu'nun 12-13 Aralık tarihleri arasında yapılması planlanıyordu. İçişleri Bakanlığı, korona virüs önlemleri kapsamında sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul toplantılarının da arasında bulunduğu etkinliklerin 1 Mart 2021'e kadar ertelenmesini kararlaştırmıştı. Ankara Barosu, Altındağ 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nın 4 Aralık tarihli ve 2020/3 sayılı kararı kapsamında 66. Olağan Genel Kurulu'nun 1 Mart 2021 sonrasında belirlenecek bir tarihte yapılmasına karar verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı