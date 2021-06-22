Ankara barajlarının doluluk oranı havadan görüntülendi
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Ankara barajlarının doluluk oranı havadan görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Mevlüt İşli - Haberler | Güncel

- Ankara barajlarının doluluk oranı havadan görüntülendi Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre Ankara barajlarında 21 Haziran 2020'de aktif kullanılabilir su miktarı 411 milyon 468 bin metreküpken bu miktar 21 Haziran 2021'de 306 milyon 147 bin metreküp olarak kaydedildi.

- Ankara barajlarının doluluk oranı havadan görüntülendi

ANKARA - Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre Ankara barajlarında 21 Haziran 2020'de aktif kullanılabilir su miktarı 411 milyon 468 bin metreküpken bu miktar 21 Haziran 2021'de 306 milyon 147 bin metreküp olarak kaydedildi. Ankara Barajlarının söz konusu yüzde 19,32'lük aktif kullanılabilir su yüzdesi havadan görüntülendi.

ASKİ Barajlar Bilgi Sistemi'nde yer alan Ankara Baraj Doluluk Oranları verilerine göre, Ankara'nın 21 Haziran 2020 tarihinde barajlarda bulunan su miktarı 602 milyon 885 bin metreküpten 105 milyon 321 bin metreküp düşüş ile bu yılın aynı tarihi itibariyle 497 milyon 564 bin metreküpe geriledi. 2020 yılındaki 411 milyon 468 binlik aktif kullanılabilir su miktarı, 306 milyon 147 bin metreküp ile azalış gösterirken, barajlara gelen su miktarı ise 3 milyon 639 bin metreküpten 532 bin 320 metreküpe geriledi. Söz konusu verilere göre Ankara barajlarında aktif kullanılabilir su miktarı ise 19,32 olarak kaydedildi. Ankara'nın Kurtboğazı ve Eğrekkaya barajlarının doluluk oranları ise havadan görüntülendi.

ASKİ verilerine göre Ankara barajlarına gelen aylık su miktarı; Ocak ayında 26 milyon 586 bin, Şubat ayında 42 milyon 388 bin, Mart ayında 65 milyon 961 bin, Nisan ayında 166 milyon 728 bin, Mayıs ayında 26 milyon 92 bin ve Haziran ayında ise 11 milyon 121 bin metreküp olarak kaydedildi.

Ankara barajlarının doluluk oranı havadan görüntülendi
Ankara barajlarının doluluk oranı havadan görüntülendi
Ankara barajlarının doluluk oranı havadan görüntülendi
Ankara barajlarının doluluk oranı havadan görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mevlüt İşli

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