Ankara'nın barajlarına aralık ayında yaklaşık 14 milyon metreküp su geldi

ANKARA (AA) - Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, geçen yılın aralık ayında barajlara 9,5 milyon metreküp su akımı gerçekleştiğini, bu yılın aralık ayının 20 gününde ise bu rakamın yaklaşık 14 milyon metreküp olduğunu bildirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ASKİ Genel Müdürü Öztürk, başkentin nüfusunu besleyen 7 barajdan 3'üne su akışı sağlayan havzalardan Işık Dağı Geçidi'nde incelemelerde bulundu.

Kentteki kar yağışının memnuniyet verici olduğunu ancak henüz istenilen seviyede olmadığını belirten Öztürk, 2020 yılının aralık ayında barajlarda 9,5 milyon metreküp su akımı gerçekleştiğini, bu yılın aralık ayının 20 gününde ise bu rakamın yaklaşık 14 milyon metreküp olduğunu aktardı.

Öztürk, iklim değişikliği nedeniyle son yıllarda su sıkıntısının arttığına dikkati çekerek, Ankaralılara suyu tasarruflu kullanmaları çağrısında bulundu. Öztürk, "Kar yağışlarının barajlara etkisini ilkbahar aylarında hissedeceğiz. Dağlardaki kar erimeye başladığında barajlarımızı besleyecek olan sular sayesinde gelecek yıl Ankara'nın su sıkıntısı çekmeyeceğini umuyoruz." ifadelerini kullandı.

"Ocak, şubat ve mart aylarında artmasını bekliyoruz"

Ankara'da içme suyu barajlarını besleyen en önemli faktörün, don halini alan yoğun kar yağışının sıcak havalarda erimesi sonucunda oluşan su akımları olduğunu belirten Öztürk, şunları kaydetti:

"Barajlarımızdaki su miktarının artmasına neden olan en önemli etken kar yağışlarıdır. Havzalar, yağan karın erimesiyle barajlarımıza su akışı sağlamaktadır. Şu anda da gelecekte de Kurtboğazı, Kavşakkaya ve Eğrekkaya barajlarımıza ciddi miktarda su akışı sağlayacak olan Işık Dağı Geçidi havzasında 3-4 gündür kar seviyesi 25 santimetreye ulaşmış bulunuyor. Her ne kadar bu yağışlar yüzümüzü güldürmüş olsa da asıl kar yağışlarının gelecek aylarda yoğunlaşmasıyla birlikte istenilen seviyelere çıkmasını umut etmekteyiz. Bu yıl henüz aralık ayı bitmemesine karşın şu anda 14 milyon metreküpe yaklaşan bir su akımı oluştu. Geçen yıla oranla 4,5 milyon metreküp daha fazla su gelmiş olması az da olsa sevindirici. Bunun asıl kar yağışlı dönem olan ocak, şubat ve mart aylarında daha da artmasını bekliyoruz."

Öztürk, ASKİ verilerine göre Ankara'nın çevresinde yer alan ve kentin su ihtiyacını karşılayan 7 barajın (Çamlıdere, Kurtboğazı, Eğrekkaya, Akyar, Çubuk 2, Kavşakkaya ve Elmadağ Kargalı) toplam hacminin 1 milyar 584 milyon 13 bin metreküp olduğunu belirterek, abone sayısı 2 milyon 483 bin 965 olan Ankara'da 21 Aralık'ta kente 1 milyon 289 bin 455 metreküp su verildiği bilgisini paylaştı.

Barajların doluluk oranı yüzde 7,44

Açıklamada, barajların doluluk oranının (aktif kullanılabilir hacim) 21 Aralık itibarıyla yüzde 7,44 olduğu, su miktarının da 308 milyon 956 bin metreküp olarak ölçüldüğü bildirildi.