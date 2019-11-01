Ankara-Bala yolunda servis aracı devrildi (2)

Ankara-Bala yolunda servis aracı devrildi (2)

Kaza yapan araç Yaralılara müdahale görüntüleri Sedyeye konan yaralı Yaralının ambulansa götürülmesi ANKARA - Ankara-Bala kara yolunda, Çankaya Belediyesi'ne ait servis aracının devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 30 kişi yaralandı.

01.11.2019 15:35

Kaza yapan araç

Yaralılara müdahale görüntüleri

Sedyeye konan yaralı

Yaralının ambulansa götürülmesi ANKARA - Ankara-Bala kara yolunda, Çankaya Belediyesi'ne ait servis aracının devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 30 kişi yaralandı. (2)

Kaynak: AA

VİDEO: Ankara-Bala yolunda servis aracı devrildi (2)
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