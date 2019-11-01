Ankara-Bala yolunda servis aracı devrildi (2)
Kaza yapan araç Yaralılara müdahale görüntüleri Sedyeye konan yaralı Yaralının ambulansa götürülmesi ANKARA - Ankara-Bala kara yolunda, Çankaya Belediyesi'ne ait servis aracının devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 30 kişi yaralandı.
01.11.2019 15:35
Kaza yapan araç
Yaralılara müdahale görüntüleri
Sedyeye konan yaralı
Yaralının ambulansa götürülmesi ANKARA - Ankara-Bala kara yolunda, Çankaya Belediyesi'ne ait servis aracının devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 30 kişi yaralandı. (2)
Kaynak: AA
VİDEO: Ankara-Bala yolunda servis aracı devrildi (2)