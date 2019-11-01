Ankara-Bala yolunda servis aracı devrildi
Kazanın olduğu yer ve kaza yapan araç Yaralılardan görüntü ANKARA - Ankara-Bala yolunda sağlık taramasından geçirilen kadınların bulunduğu servis aracının devrilmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı.
01.11.2019 15:57
Kazanın olduğu yer ve kaza yapan araç
Yaralılardan görüntü ANKARA - Ankara-Bala yolunda sağlık taramasından geçirilen kadınların bulunduğu servis aracının devrilmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı. (1)
Kaynak: AA
VİDEO: Ankara-Bala yolunda servis aracı devrildi