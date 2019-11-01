Ankara-Bala yolunda servis aracı devrildi

Ankara-Bala yolunda servis aracı devrildi

Kazanın olduğu yer ve kaza yapan araç Yaralılardan görüntü ANKARA - Ankara-Bala yolunda sağlık taramasından geçirilen kadınların bulunduğu servis aracının devrilmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

01.11.2019 15:57
Ankara-Bala yolunda servis aracı devrildi

Kazanın olduğu yer ve kaza yapan araç

Yaralılardan görüntü ANKARA - Ankara-Bala yolunda sağlık taramasından geçirilen kadınların bulunduğu servis aracının devrilmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı. (1)

Kaynak: AA

VİDEO: Ankara-Bala yolunda servis aracı devrildi
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