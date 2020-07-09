ANKARA Bakanlık: Gelibolu yangınında ilk kez, insansız hava araçları ve termal dronlar kullanıldı
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ANKARA Bakanlık: Gelibolu yangınında ilk kez, insansız hava araçları ve termal dronlar kullanıldı

Bakanlık: Gelibolu yangınında ilk kez, insansız hava araçları ve termal dronlar kullanıldıTARIM ve Orman Bakanlığı'nca "Gelibolu yangınında ilk kez, insansız hava araçları ve termal dronlar, 12 ton su atma kapasitesine sahip amfibi uçaklar, yine 15 ton su atma kapasitesine sahip Mİ26...

09.07.2020 18:05 | Son Güncelleme: 09.07.2020 18:17

Bakanlık: Gelibolu yangınında ilk kez, insansız hava araçları ve termal dronlar kullanıldı

TARIM ve Orman Bakanlığı'nca "Gelibolu yangınında ilk kez, insansız hava araçları ve termal dronlar, 12 ton su atma kapasitesine sahip amfibi uçaklar, yine 15 ton su atma kapasitesine sahip Mİ26 tipi helikopter etkin olarak kullanılmıştır" açıklaması yapıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 3 gün önce Çanakkale Gelibolu Yarımadası'nda çıkan yangınının, Bakan Bekir Pakdemirli koordinasyonundaki Orman Genel Müdürlüğü'nün etkin mücadele yöntemiyle 19 saat gibi kısa bir sürede kontrol altına alındığı, akabinde soğutma çalışmalarına başlandığı anımsatıldı. 19 saatlik süreçte bizzat Bakan Pakdemirli tarafından, yangının seyri, yapılan çalışmalar ve alınan önlemlerin detaylı olarak kamuoyuna aktarıldığı belirtilerek, "Yine ayrıca basın mensuplarınca bölgeden yangına ilişkin, canlı yayınlar yapılmış, haber bültenlerinde yangına genişçe yer verilmiş, yangının kısa sürede kontrol altına alınmasında kullanılan teknolojinin sahada etkisini gösterdiği açıkça vurgulanmıştır" denildi.

'Mİ26 TİPİ HELİKOPTER ETKİN OLARAK KULLANILDI'

Açıklamada, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in dünkü meclis grup toplantısında Gelibolu yangınında 'uçak kullanılmadığı ve etkin mücadele yapılmadığı' yönündeki iddiaları hatırlatılarak şu ifadeler kullanıldı:

"Sayın Akşener, grup toplantısı öncesi konuya ilişkin bizlerden bilgi talep etseydi, bir kez de kendisini, kaç helikopter, kaç uçakla yangına müdahalede bulunulduğu, tüm teknolojik imkanların nasıl seferber edilerek sonuç alındığına yönelik bilgilendirebilirdik. İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'e Orman Genel Müdürlüğümüzün, yangınların tespiti ve söndürme faaliyetlerinde İHA'lardan, uçaklara, helikopterlere, termal dronlara kadar, teknolojinin tüm imkanlarını kullanmış olduğunu iletmek isteriz. Daha detaylı bilgi vermek gerekirse; Gelibolu yangınında ilk kez, insansız hava araçları ve termal dronlar, 12 ton su atma kapasitesine sahip amfibi uçaklar, yine 15 ton su atma kapasitesine sahip Mİ26 tipi helikopter etkin olarak kullanılmıştır."

'3 KÖY KURTARILDI'

Saat 14.50 sularında başlayan yangına ekiplerin ilk müdahalesinin saat 15.00'da olduğuna dikkat çekilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Gelibolu yangınına toplamda; 2 idari helikopter, 20 yangın söndürme helikopteri, 2 amfibi uçak, 118 arasöz, 15 dozer, 43 teknik personel, 472 yangın söndürme ekibi, 20 belediye itfaiyesi ve 5 adet de farklı kurumlara ait iş makineleri ile müdahalede bulunulmuştur. Gelibolu yangının 19 saat gibi kısa bir sürede kontrol altına alınmasıyla etki alanı ve kurtarılan alanın büyüklüğü, 3 köyün kurtarılması, can kaybının önüne geçilmiş olması, ortaya konan yoğun çaba ve çalışmaların, etkin kullanılan teknolojik imkanların sonucudur. Bütün bu gerçeklerle beraber, özellikle de hoşgörü, saygı gibi değerlerin özellikle vurgulandığı Milletimizin Meclisi'nde bir siyasi liderin kürsüden, devletin bakanına yönelik kullandığı dilin siyasi etiğe sığmadığını da üzülerek belirtmek isteriz."

ANKARA Bakanlık: Gelibolu yangınında ilk kez, insansız hava araçları ve termal dronlar kullanıldı

Kaynak: DHA

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