ANKARA Bakan Varank: Yılın ilk yarısında, OSB'lerde 583 üretim tesisi faaliyete geçti Bakan Varank: Yılın ilk yarısında, OSB'lerde 583 üretim tesisi faaliyete geçtiANKARA, (DHA) - SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yılın ilk yarısında organize sanayi bölgelerinde (OSB) faaliyete geçen 583 üretim tesisini, sosyal medyadan paylaştığı video ile duyurdu.

Bakan Varank: Yılın ilk yarısında, OSB'lerde 583 üretim tesisi faaliyete geçti

ANKARA, (DHA) - SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yılın ilk yarısında organize sanayi bölgelerinde (OSB) faaliyete geçen 583 üretim tesisini, sosyal medyadan paylaştığı video ile duyurdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Yılın ilk yarısında, sadece OSB'lerde 583 üretim tesisi ruhsat alarak faaliyete geçti. Ülkesinden bihaber ezberciler gerçekleri görmek için klavyelerini bırakıp sahalara inebilir. Ülkemizde yatırım ve üretim iştahı güçlü şekilde devam ediyor" dedi. Bakan Varank, paylaştığı video ile faaliyete geçen 583 üretim tesisini duyurdu.

Kaynak: DHA