ANKARA Bakan Varank SİHA'larımızı Ukrayna'ya tedarik ediyoruz
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ANKARA Bakan Varank SİHA'larımızı Ukrayna'ya tedarik ediyoruz

Bakan Varank: SİHA'larımızı Ukrayna'ya tedarik ediyoruzSANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Tüm dünyanın gıptayla izlediği SİHA'larımızı biz Ukrayna'ya şu anda tedarik ediyoruz ve yeni dönemde büyük gelişmelere kapı açacak, önemli savunma konseptlerini değiştirecek" dedi.

27.08.2020 13:38 | Son Güncelleme: 27.08.2020 13:44

Bakan Varank: SİHA'larımızı Ukrayna'ya tedarik ediyoruz

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Tüm dünyanın gıptayla izlediği SİHA'larımızı biz Ukrayna'ya şu anda tedarik ediyoruz ve yeni dönemde büyük gelişmelere kapı açacak, önemli savunma konseptlerini değiştirecek" dedi.

Bakan Varank, Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Stratejik Endüstrilerinden Sorumlu Bakanı Oleg Uruskıy ve beraberindeki heyetle bakanlıkta bir araya geldi. Bakan Varank, Türkiye ve Ukrayna'nın tarih, kültür ve coğrafya noktasında yakın bağlara sahip olduğunu belirterek, bu bağların 2011 yılında ilan edilen stratejik ortaklıkla daha da sağlamlaştırıldığını kaydetti. Varank, "Umut ediyorum ki bu ziyaretiniz sanayinin kritik sektörlerinde yeni işbirliklerinin kurulması açısından önemli bir başlangıç olacak. Ziyaret programınızın savunma, havacılık ve gemi inşa gibi stratejik sektörler odağında gerçekleşiyor olması son derece isabetli" dedi.

'AKINCI'DA KULLANILAN MOTORUN YERLİLEŞMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR'

Ukrayna ve Türkiye'nin kabiliyetleri açısından birbirini tamamlayan iki ülke olduğunu vurgulayan Bakan Varank, "Stratejik düzeyli işbirliğimizin daha sistematik ve kurumsallaşmış yapıya dönüşmesini sağlayarak artık ortak proje geliştirme, ürün geliştirme, ortak teknolojik araştırmalar boyutunda başlattığımız işlerde hızla netice almaya odaklanmalıyız. Cumhurbaşkanlarımız arasında bu meseleler çok sıkı biçimde takip ediliyor. Son dönemde önemli gelişmeler oldu. Tüm dünyanın gıptayla izlediği SİHA'larımızı biz Ukrayna'ya şu anda tedarik ediyoruz ve yeni dönemde büyük gelişmelere kapı açacak, önemli savunma konseptlerini değiştirecek. Akıncı'da mesela Ukrayna'dan tedarik ettiğimiz bir motoru kullanıyoruz ve bunun yerlileşmesi için çalışmalarımız sürüyor. Aynı zamanda Ukrayna'nın havacılığa dönük yatırım konusunda ne kadar istekli olduğunu, bu konuyu yakından takip ettiğini biliyoruz. Bunun gibi alanlarda somut işlere odaklanarak bu süreçleri neticelendirmek, bu işlerin meyvesini almak istiyoruz" diye konuştu.

ANKARA Bakan Varank SİHA'larımızı Ukrayna'ya tedarik ediyoruz

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 6 kritik il için gece yarısı paylaşımı: Talimatı verdik Politika
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 6 kritik il için gece yarısı paylaşımı: Talimatı verdik
Her gün defalarca kullandığımız klozetlerde koronavirüse karşı kapağı kapatmamız gerekiyor Yaşam
Her gün defalarca kullandığımız klozetlerde koronavirüse karşı kapağı kapatmamız gerekiyor
Samsun'daki 7 kişilik aile her gün ölüm korkusuyla yaşıyor Yaşam
Samsun'daki 7 kişilik aile her gün ölüm korkusuyla yaşıyor
Atını dövdüğü görüntüyle gündem olduktan sonra özür dileyen Halis Karataş, yarışlara ara verdi Spor
Atını dövdüğü görüntüyle gündem olduktan sonra özür dileyen Halis Karataş, yarışlara ara verdi
Evlerine balkondan girmek isterken beton zemine düşen 2 kişi yaralandı 3. Sayfa
Evlerine balkondan girmek isterken beton zemine düşen 2 kişi yaralandı
Cami statüsüne kavuşan Ayasofya'ya başörtüsüz, şortlu, dekolteli olarak giriş yapılamayacak Güncel
Cami statüsüne kavuşan Ayasofya'ya başörtüsüz, şortlu, dekolteli olarak giriş yapılamayacak
Domuz avına çıkan talihsiz adam, arkadaşının kaza kurşunuyla can verdi
Domuz avına çıkan talihsiz adam, arkadaşının kaza kurşunuyla can verdi
Konseri yarıda kesilip sahneden indirilen Melek Mosso isyan etti: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardım
Konseri yarıda kesilip sahneden indirilen Melek Mosso isyan etti: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardım
Kaza yerine gelen sağlık çalışanı babasının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi
Kaza yerine gelen sağlık çalışanı babasının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi
Yere atılan maskeyi alıp yüzüne taktı
Yere atılan maskeyi alıp yüzüne taktı
Müge Anlı kan donduran itirafı canlı yayında açıkladı! Annesi ve sevgilisi küçük Şiar'ı yakarak öldürmüş
Müge Anlı kan donduran itirafı canlı yayında açıkladı! Annesi ve sevgilisi küçük Şiar'ı yakarak öldürmüş
Anne, uyuşturucu şüphelisi kızına gözyaşlarıyla veda etti
Anne, uyuşturucu şüphelisi kızına gözyaşlarıyla veda etti
Küçük çocuğa köpek saldırısı kamerada! Kaçmak isterken yere kapaklandı
Küçük çocuğa köpek saldırısı kamerada! Kaçmak isterken yere kapaklandı
İngiliz uçak üreticisi Rolls-Royce 5,4 milyar sterlin zarar açıkladı
İngiliz uçak üreticisi Rolls-Royce 5,4 milyar sterlin zarar açıkladı
Yüz yüze eğitime sayılı günler kala 34 okulda vaka tespit edildi! İşte o okullar
Yüz yüze eğitime sayılı günler kala 34 okulda vaka tespit edildi! İşte o okullar
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Koronavirüste en fazla bulaş, kuluçka döneminde yaşanıyor
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Koronavirüste en fazla bulaş, kuluçka döneminde yaşanıyor
Oğlundan Nihat Hatipoğlu'nun yoğun bakımda olduğu iddialarına yanıt: İtibar etmeyin
Oğlundan Nihat Hatipoğlu'nun yoğun bakımda olduğu iddialarına yanıt: İtibar etmeyin
İstanbul'un göbeğinde dehşet anları kamerada! Çarptığı küçük kızın üzerinden geçip kaçtı
İstanbul'un göbeğinde dehşet anları kamerada! Çarptığı küçük kızın üzerinden geçip kaçtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile Doğu Akdeniz'i görüştü: Bölgede istikrarsızlığı yaratan taraf Türkiye değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile Doğu Akdeniz'i görüştü: Bölgede istikrarsızlığı yaratan taraf Türkiye değil
Son Dakika: Erdoğan'ın dünkü sert sözleri sonrası Türkiye'den NAVTEX hamlesi! Atış eğitimi yapılacak
Son Dakika: Erdoğan'ın dünkü sert sözleri sonrası Türkiye'den NAVTEX hamlesi! Atış eğitimi yapılacak
Oyuncu Gaye Gürsel, 20 yıllık aşkı Jeff Treves ile evlendi
Oyuncu Gaye Gürsel, 20 yıllık aşkı Jeff Treves ile evlendi
Husumetli iki aile bir araya gelince ortalık karıştı: 6 yaralı
Husumetli iki aile bir araya gelince ortalık karıştı: 6 yaralı
YKS'ye giren fenomen Reynmen'den kötü haber
YKS'ye giren fenomen Reynmen'den kötü haber
Türkiye'ye seyahat uyarısını güncelleyen ABD, 12 ile yönelik uyarı notunu kaldırdı
Türkiye'ye seyahat uyarısını güncelleyen ABD, 12 ile yönelik uyarı notunu kaldırdı
Ronald Koeman'dan Messi'ye ayrılık kararı aldıran sözler: Ayrıcalıkların bitti
Ronald Koeman'dan Messi'ye ayrılık kararı aldıran sözler: Ayrıcalıkların bitti
Diagne, antrenmandaki performansıyla Fatih Terim'in gözüne girmeyi başardı
Diagne, antrenmandaki performansıyla Fatih Terim'in gözüne girmeyi başardı
Tıp Fakültesini kazandığını pazarcı tezgahında öğrendi
Tıp Fakültesini kazandığını pazarcı tezgahında öğrendi
Sibel Can, Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu
Sibel Can, Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu
Balıkesir'de domatesleri ayaklarıyla ezen kişinin çalıştığı firmaya para cezası kesildi
Balıkesir'de domatesleri ayaklarıyla ezen kişinin çalıştığı firmaya para cezası kesildi
Gökçe Bahadır, 3,5 milyon lira karşılığında reklam yüzü oldu
Gökçe Bahadır, 3,5 milyon lira karşılığında reklam yüzü oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Hulusi Akar Fatih Dönmez Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Sezen Aksu Beren Saat Bergüzar Korel Mustafa Sandal
Spor Jose Sosa Caner Erkin Metin Oktay Ronald Koeman Sergen Yalçın
Daha Fazla Ateş Anne Eylül Çocuk
Şu an buradasınız: ANKARA Bakan Varank SİHA'larımızı Ukrayna'ya tedarik ediyoruz - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.8.2020 13:44:46. #1.15#
title