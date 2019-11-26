Ankara bakan varank savunma sanayi şirketlerimiz 5 yılda 7 milyar liralık sipariş aldı

26.11.2019 23:52 | Son Güncelleme: 26.11.2019 23:53

Bakan Varank Savunma sanayi şirketlerimiz 5 yılda 7 milyar liralık sipariş aldı (2)

'KOSGEB'DE ASLA SİYASİ KARAR VERİLMİYOR'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2020 yılı bütçesinin sunumunun ardından milletvekillerinin eleştiri ve sorularını yanıtladı. Bakan Varank, KOSGEB desteklerinden yararlanacak projelerin belirlenmesi süreçlerine yönelik eleştirilere ilişkin, KOSGEB'de asla siyasi karar verilmiyor. Başvuru süreçleri elektronik ortamda yapılıyor, kimse kimsenin yüzünü görmüyor. Bilgisayarın başına geçip başvuru yapıyorsunuz. Bu değerlendirmelerde insanların asla siyasi parti kimliklerine bakılarak karar verilmiyor. Ayrıca, KOSGEB faizlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiaları da tamamen yalandır. Yatırım teşviklerimiz şeffaf, herkese açık. Yatırım teşviklerimizi de kapanan teşviklerimizi de iptal edilen teşvikleri de her ay Resmi Gazete'de yayımlıyoruz. Şartları tutan her işletme yararlanıyor, CHP'li, HDP'li olabilir bizi ilgilendirmiyor. Şartları tutan herkes teşvike başvurduğunda teşviklerden otomatik faydalanıyor. Bakan olarak bu teşvikleri görmüyorum bile. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü prosedürleri otomatik olarak yürütüyor. Yatırımcılarımızın başımızın üzerinde yeri var. Yatırım yapmak isteyen herkese yardımcı oluyoruz. Bütün yatırımcılarla şahsen görüşüyorum, bir dertleri, sıkıntıları varsa dinliyorum. Dolayısıyla bakanlığımızı da zan altında bırakan ifadeler doğru değil dedi.

'BU BİR GAZETE HABERİDİR'

Kredi kullanımları konusunda kesinlikle kamu zararı oluşmadığını dile getiren Bakan Varank, Usulsüz krediler kullanıldı denilmektedir, böyle bir şey yoktur. Bu bir gazete haberidir diye konuştu. Bakan Varank, Bakanlık koordinasyonunda sunulan desteklerle yalnızca savunma sanayisine yönelik teknolojiler geliştirilmediğini, insanlık yararına çözümler kapsamında üretilen besin değeri yüksek yosun tabanlı çikolataya işaret ederek 'lezzetli örnekleri' milletvekilleriyle paylaştıklarını söyledi.

BEYİN GÖÇÜ İDDİASI

Tersine beyin göçüne ilişkin rakamlarla oynandığını ifade eden Varank, Türkiye'den göç eden bütün insanları beyin göçümüymüş gibi ifade etmeye çalışıyorlar. Türkiye'den giden insanların çoğunluğu 2016-2017 yıllarında ülkeden kaçan FETÖ'cü teröristler. Tabi ki Türkiye'den yurt dışına eğitim ve çalışmak için gidenler var. Tabi ki insanlar yurt dışına araştırmaya gidebilir. Biz onları Türkiye'nin birer bilim elçisi olarak görüyoruz ve bunlardan faydalanıyoruz şeklinde konuştu. Varank, Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı kapsamında 242 başvuru olduğunu bunların 127 araştırmacının destek kazandığını hatırlatarak, 98'i Türk 29'u yabancı uyruklu araştırmacının ülkeye döndüğünü, Avrupa'da olan özgürlüklerin Türkiye'de olduğunu dile getirdi.

'ASELSAN'DAN AYRILAN MÜHENDİSLERİN RAKAMLARI ABARTILIYOR'

Aselsan'dan ayrılan mühendislerin rakamlarının abartıldığını belirten Bakan Varank, savunma sanayisi şirketlerinden yurt dışına gidenlerin normal olduğuna ifade ederek, Buradaki rakamın abartıldığını özellikle söylemek istiyorum. Aselsan'dan bu yıl itibarıyla kendi isteğiyle ayrılan kişi sayısı, emeklilikler dahil 320, bunların 86'sı yurt dışına gitmiş, yarısı eğitim amaçlı gitmiş. Aselsan'a bu yıl bin 320 kişi işe alınmış. Dolayısıyla burada abartıldığı kadar bir beyin göçü yok. Tabi ki insanlarımız gidecek, bundan memnuniyet duyarız, bunu sıkıntı olarak görmeyiz. Onları bilim elçisi olarak görüyoruz. İnşallah memleketlerine de daha sonra döneceklerdir dedi.

'DÜNYAYA SATILABİLECEK BİR ARAÇ ÜRETMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Yerli otomobile ilişkin soruları cevaplandıran Bakan Varank, Aralıkta ön gösterimi yapılacak. Üretim tesisiyle ilgili birkaç alternatif üzerinde çalışıyorlar şu anda. Bu bir ticari girişim, CEO'su var. Muhtemelen ön gösterimde hikayesini kendisi anlatacaktır. Türkiye'de, dünyada satılabilecek bir araç üretmek için çalışıyorlar diye konuştu.

'BENİM MAKAM ARACIM, HİBRİT BİR ARAÇ'

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, Meclis'e ithal bir arabayla, Mercedes'le geldiniz sözleri üzerini ise; Benim makam aracım Toyota Corolla, hibrit bir araç. Türkiye'de örnek olsun diye Bakan olarak hibrit araca biniyorum. Gayet de memnunum hiçbir sıkıntım yok. Yabancı yatırımcıyı bazen üzüyoruz. Toyota, Türkiye'nin en önemli sanayi kuruluşlarından bir tanesi. Bu aracı yerli olarak Sakarya'da üretiyor, 5 milyar dolar senede ihracat yapıyor. Bu aracı banttan indirirsiniz, ben örnek olmak için kullanırım dedim, kullanıyorum değerlendirmesinde bulundu.

'WIKIPEDIA, TÜRKİYE İLE İLGİLİ İFTİRAYLA YAZILAN MADDELERİ DÜZELTMEDİ'

Wikipedia'ya erişim engeline ilişkin eleştirileri de yanıtlayan Bakan Varank, söz konusu sitenin herkesin ortak katkısıyla bilgi üreterek insanların kullanımına açtığını iddia eden bir platform olduğunu söyledi. Varank, bu platformda editör olunması halinde herhangi bir konuda yazılan yazıyı düzeltme hakkına sahip olunduğunu belirterek, şunları kaydetti

Wikipedia, bütün görüşmelerimize rağmen Türkiye ile ilgili aleyhte, iftirayla yazılan maddeleri düzeltmediği gibi Türkiye'den editör olup bu maddeleri düzeltmeye çalışanların editörlüklerini sildi, hem onları sistemden attı hem de bu maddelerle ilgili yapılan değişiklikleri eski haline getirdi. Şimdi bizim ne yapmamızı bekliyorsunuz. Ben o site ülkeme iftira atarken, hakkımı kendi belirlediği kurallarla savunmaya çalışırken beni sistemden atıyorsa ne yapmamı beklersiniz. Eğer meclisimiz burada bir sıkıntı görüyorsa bütün partiler toplansın bir mektup yazsın, 'Buradaki bilgilerin alternatiflerinin olduğunu biz de biliyoruz, bunların yayınlanmasına müsaade edin' desinler. Buna müsaade etsinler burası da açılsın.

Bakan Varank'ın milletvekillerinin sorularını yanıtlamasının ardından, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yanı sıra GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türk Standardları Enstitüsü, Türk Patent ve Marka Kurumu, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Türkiye Bilimler Akademisi Başkanlığı ve Türkiye Uzay Ajansı bütçeleri komisyonda kabul edildi.

Kaynak: DHA