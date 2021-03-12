ANKARA Bakan Varank: Sanayi üretimini en çok artıran G-20 ülkelerinden biri olduk
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ANKARA Bakan Varank: Sanayi üretimini en çok artıran G-20 ülkelerinden biri olduk

12.03.2021 14:28 | Son Güncelleme: 12.03.2021 14:56

Bakan Varank: Sanayi üretimini en çok artıran G-20 ülkelerinden biri oldukSanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kimya Sektör Platformu tarafından düzenlenen 'Türkiye Kimya Sektör Şurası'na video konferans ile katıldı.

Bakan Varank: Sanayi üretimini en çok artıran G-20 ülkelerinden biri olduk

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kimya Sektör Platformu tarafından düzenlenen 'Türkiye Kimya Sektör Şurası'na video konferans ile katıldı. Programa Bakanlar Varank ve Pekcan'ın yanı sıra Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ve Kimya Sektör Platformu Başkanı Adil Pelister katıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Pandemiye rağmen sanayi sektörü son bir yılda 337 bin ilave istihdam oluşturdu. Ocak ayı sanayi üretimimiz geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,4, bir önceki aya göre ise yüzde 1 arttı. Bu verilerle ocak ayında da yıllık bazda sanayi üretimini en çok artıran G-20 ülkelerinden biri olduk" dedi.

ANKARA Bakan Varank: Sanayi üretimini en çok artıran G-20 ülkelerinden biri olduk
ANKARA Bakan Varank: Sanayi üretimini en çok artıran G-20 ülkelerinden biri olduk
ANKARA Bakan Varank: Sanayi üretimini en çok artıran G-20 ülkelerinden biri olduk
ANKARA Bakan Varank: Sanayi üretimini en çok artıran G-20 ülkelerinden biri olduk

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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