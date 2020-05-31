ANKARA Bakan Varank, özel harekat polisleriyle sanal operasyona katıldı
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ANKARA Bakan Varank, özel harekat polisleriyle sanal operasyona katıldı

Bakan Varank, özel harekat polisleriyle sanal operasyona katıldıSANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sanal Taktik Eğitim Merkezi'nde (SATEM) özel harekat polislerinin senaryo gereği hücre evine düzenlediği sanal operasyona katıldı.

31.05.2020 11:13 | Son Güncelleme: 31.05.2020 11:27

Bakan Varank, özel harekat polisleriyle sanal operasyona katıldı

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sanal Taktik Eğitim Merkezi'nde (SATEM) özel harekat polislerinin senaryo gereği hücre evine düzenlediği sanal operasyona katıldı. Özel harekatçılarla birlikte sanal silah kullanan Bakan Varank, "Güvenlik güçlerimizin yüksek teknolojiyi kullanıyor olması, gurur verici" dedi.

Bakan Varank, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı bünyesindeki SATEM'de incelemelerde bulundu. Açılışı geçen haftalarda yapılan merkezi ziyaretinde Varank'a Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Özel Harekat Başkanı Selami Türker ve Havacılık Daire Başkanı Uygar Elmastaşı eşlik etti.

SANAL SİLAH KULLANDI

Bakan Varank'ın ziyaretinde, SATEM'de senaryo gereği teröristlerin kullandığı hücre evine operasyon düzenlendi. 'Hürce evi simülasyonlu sanal operasyon' öncesinde polislerden eğitim alan Varank da operasyona katıldı. Varank, özel harekatçılarla birlikte bina içinde çatışmaya girip, terörist unsurları sanal silah kullanarak etkisiz hale getirdi. Varank, "Burası teknolojinin geliştirilip özel operasyonlarda kullanıldığı en üst seviye merkezlerden bir tanesi. Burada polislerimiz, oluşturulan simülasyonlarda tıpkı gerçek ortamdaki gibi eğitimlerini gerçekleştiriyorlar. Burası, dünyadaki en büyük sanal taktik eğitim merkezlerinden biri" dedi.

Sistem hakkında bilgi alırken, beraber birkaç simülasyonu da deneme fırsatı bulduklarını söyleyen Varank, "Güvenlik güçlerimizin yüksek teknolojiyi kullanıyor olması, gurur verici. Hiçbir risk altına girmeden en gerçekçi senaryolarda eğitimlerini alıyorlar. Yatırım maliyetlerini de düşündüğümüzde gerçek mermilerle yapılan eğitimlerden çok daha ucuza bu eğitimi gerçekleştirebiliyorlar" diye konuştu.

'SANAL ORTAM AMA GERÇEKMİŞ GİBİ'

Sanal ortamda aynı hisleri yaşayarak, aynı zorluklardan geçip, eğitimlerin tamamlandığını kaydeden Varank, "Böyle bir eğitim merkezinin ülkemize kazandırılmış olmasından gurur duydum. Önce eğitim parkurlarından geçtik. Daha sonra bina içi teröristlerle çatışma senaryosunda, bizler tabii amatör olarak polis arkadaşlarımızla birlikte bulunduk. Sanal ortamda olmasına rağmen aynı eforu aynı heyecanı tıpkı gerçekmiş gibi yaşıyorsunuz. Hem heyecan verici hem de teknolojinin geldiği noktanın bu kadar gerçekçi olması ve böyle bir teknolojinin güvenlik güçlerimiz tarafından kullanılıyor olması memnuniyet verici" dedi.

FARKLI SENARYOLARDA EĞİTİM

Yeni açılan bu merkezde özel harekat polisleri, uçak kaçırmadan metro ve rafineri baskınlarına kadar birçok farklı senaryodaki eğitim programlarına katılıyor. 500 metrekarelik kapalı alanı bulunan merkezde, Türkiye genelinde görev yapan özel harekat polisleri, belli dönemlerde hizmet içi eğitime tabi tutuluyor. Bu eğitimler sayesinde özel harekat polisleri hem farklı senaryolara karşı hazırlıklı hale gelirken hem de çok daha az riskli bir ortamda bilgi ve tecrübelerini geliştiriyor.

GÖRÜNTÜL GEÇİLİYOR

Haber: Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, (DHA)

ANKARA Bakan Varank, özel harekat polisleriyle sanal operasyona katıldı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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