ANKARA Bakan Varank Ekonomik konjonktür toparlanmaya başladı-1 Bakan Varank: Ekonomik konjonktür toparlanmaya başladıSANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Rekabet gücümüzü ve üretken yatırımları artıracak politikalara odaklanacağız. Ekonomik konjonktür toparlanmaya başladı.

Bakan Varank: Ekonomik konjonktür toparlanmaya başladı

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Rekabet gücümüzü ve üretken yatırımları artıracak politikalara odaklanacağız. Ekonomik konjonktür toparlanmaya başladı. Mayıs başından itibaren reel sektörden normalleşme adına pozitif sinyaller alıyoruz" dedi.

Bakan Varank, Kayseri Sanayi Odası İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na videokonferans yöntemiyle katıldı. Toplantıda konuşan Varank, 27 Mayıs darbesinin 60'ıncı yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, merhum Başbakan Adnan Menderes ile bakanlar Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı rahmetle andığını söyledi. Varank, "Şunu özellikle ifade etmek istiyorum. Menderes'in akıbetiyle Sayın Cumhurbaşkanımızı ve AK Parti'yi tehdit edenler, 15 Temmuz darbeci hainlerinin akıbetini yaşamaya mahkumdurlar. Türkiye'nin kaderinin darbeler, vesayet unsurları, sandık dışı girişimler olmadığı artık tescillendi. Ülkemizin demokrasi ve özgürlük kazanımları bir parmak şıklatmayla değil, Sayın Cumhurbaşkanımızın 18 yıllık büyük mücadelesi sayesinde elde edildi. O yüzden Merhum Menderes ve arkadaşlarının yürüttüğü demokrasi mücadelesinin boşa gitmediğinin en büyük göstergesi, 18 yıllık AK Parti iktidarının Türkiye'ye Cumhuriyet tarihinin en büyük atılımlarını yaşatmasıdır. İşte tüm bu kazanımları daha da ileriye taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

'YENİLİKÇİ PROJELER HIZLA DEVAM EDİYOR'

Bakan Varank, Türkiye'nin koronavirüs döneminde gösterdiği mücadele performansıyla benzersiz başarı hikayesi yazdığını bildirdi. Kısa çalışma ödeneği ve nakdi destek imkanlarını en iyi şekilde kullandıklarını belirten Varank, "Her iki destekten şimdiye kadar 4 milyona yakın vatandaşımız yararlandı. Bununla birlikte, nüfusun en kırılgan kesimlerini de unutmadık. 3 ayrı fazda uyguladığımız sosyal destek programıyla 5,5 milyon haneye dokunduk. Salgın döneminde Türk sanayisi ve 18 yılda sıfırdan inşa ettiğimiz Ar-Ge ekosistemi yüz aklarımız oldu. Bu sayede hiçbir konuda arz sıkıntısı çekmediğimiz gibi, tüm ülkelerin peşinden koştuğu en mühim ihtiyaçlardan biri olan yoğun bakım solunum cihazını rekor sürede üretebildik. TÜBİTAK öncülüğünde, aşı ve ilaç geliştirme alanında öncü çalışmalara imza atıyoruz. Tanı kiti ve tanı sistemlerinde ülkemizin adını dünyaya duyuracak yenilikçi projeler hızla devam ediyor" diye konuştu.

'YURT İÇ TALEPTE CANLILIK VAR'

Bakan Varank, gelinen noktada salgının seyrinin değiştiği döneme girdiklerini, normalleşme adımlarının atıldığını kaydetti. Tedbirlerde en ufak rehavete kapılmamak gerektiğini vurgulayan Varank, şunları kaydetti:

"Elbette üretim cephesinde kalıcı bir toparlanmaya ihtiyacımız var. Hep dış hem de iç talepte daralmalar yaşadık. Bunu yaşayan tek ülke de biz değiliz. Bununla birlikte salgın sonrası dönemin sunduğu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Rekabet gücümüzü ve üretken yatırımları artıracak politikalara odaklanacağız. Ekonomik konjonktür toparlanmaya başladı. Mayıs başından itibaren reel sektörden normalleşme adına pozitif sinyaller alıyoruz. Otomotiv ve tekstil sektörlerindeki canlanmayla Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) elektrik tüketimi artıyor. Tüketici ve reel sektör güven endeksleri yukarı yönlü hareket ediyor. Hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektöründe de güven göstergeleri yükseliyor. Yani yurt iç talepte canlılık var. Bu canlılığı sektör temsilcileri, sanayi odaları, OSB yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarla bir araya geldiğim toplantılarda da bizzat gözlemliyorum."

'70 BİN LİRALIK KISMINI KARŞILIYORUZ'

Bakanlık olarak dijital dönüşüm ve yalın üretim alanlarında firmalara yol göstermek için model fabrikalar açtıklarını anımsatan Mustafa Varank, Kayseri'de de model fabrikasının olacağını belirtti. Model fabrikalarda alınan eğitimlerin, sanayiciye verimlilik ve rekabet artışı olarak döneceğini kaydeden Varank, şöyle konuştu:

"Biz de bu eğitimleri teşvik etmek üzere, KOSGEB kanalıyla yeni bir program başlattık. Model fabrikalarda eğitim alacak KOBİ'lerin eğitim giderlerinin 70 bin liralık kısmını biz karşılıyoruz. Salgın sonrası dönemde, fark oluşturmak ve rekabetçi olmak isteyen işletmeler çalışanlarına mutlaka bu eğitimleri aldırmalı. Yeni normalde Türkiye ekonomisi, inşallah daha güçlü bir şekilde kaldığı yerden yoluna devam edecek. Kayseri de altyapısı ve çalışkan sanayicileriyle bizim en önemli paydaşlarımızdan biri olacak."

Kaynak: DHA