ANKARA-Bakan Soylu İstanbul sözleşmesi üzerinden haksız bir ithamla karşı karşıya kaldık
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ANKARA-Bakan Soylu İstanbul sözleşmesi üzerinden haksız bir ithamla karşı karşıya kaldık

23.03.2021 15:09 | Son Güncelleme: 23.03.2021 15:20

Bakan Soylu: İstanbul sözleşmesi üzerinden haksız bir ithamla karşı karşıya kaldıkİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Türk Polisi ve Diğer Kolluk Kuvvetlerinin Seyahat Belgesi Sahteciliği Tespiti ve Risk Analizi Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi Açılış Konferasına' katıldı.

Bakan Soylu: İstanbul sözleşmesi üzerinden haksız bir ithamla karşı karşıya kaldık

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Türk Polisi ve Diğer Kolluk Kuvvetlerinin Seyahat Belgesi Sahteciliği Tespiti ve Risk Analizi Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi Açılış Konferasına' katıldı. Burada kouşan Soylu, "İstanbul sözleşmesi üzerinden haksız bir ithamla karşı karşıya kaldık. Biz egemen bir devletiz. İstediğimiz uluslasarası sözleşmenin altına imza atarız istediğimizden çıkarız. Dünyanın bu konuda karşı karşıya kaldığı cinayet oranları belli. Bizim için 1 sayısı da fazla. Bize bu konuda sanki her şey bitti yarından itibaren kadına ait aile içi meselelerde hiçbir adım atmayacağımızı iddia edenler hem Türkiye'nin kapasitesine hem yasalarımıza hem kanunlarımıza hem kurumlarımız hem de çabamıza haksızlık etmektedir. Bizim bu sözleşmeden çıkma hakkımız var" dedi.

ANKARA-Bakan Soylu İstanbul sözleşmesi üzerinden haksız bir ithamla karşı karşıya kaldık
ANKARA-Bakan Soylu İstanbul sözleşmesi üzerinden haksız bir ithamla karşı karşıya kaldık
ANKARA-Bakan Soylu İstanbul sözleşmesi üzerinden haksız bir ithamla karşı karşıya kaldık
ANKARA-Bakan Soylu İstanbul sözleşmesi üzerinden haksız bir ithamla karşı karşıya kaldık

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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