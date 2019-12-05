Ankara bakan soylu'dan 'ceren' açıklaması
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Ankara bakan soylu'dan 'ceren' açıklaması

Bakan Soylu'dan 'Ceren' açıklaması (2)AFGAN BAKANDAN SOYLU'YA ZİYARETAfganistan Maliye Bakanı Hümayun Kayumi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret etti.

05.12.2019 20:08 | Son Güncelleme: 05.12.2019 20:09
Ankara bakan soylu'dan 'ceren' açıklaması

Bakan Soylu'dan 'Ceren' açıklaması (2)

AFGAN BAKANDAN SOYLU'YA ZİYARET

Maliye Bakanı Hümayun Kayumi, İçişleri Bakanı 'yu makamında ziyaret etti. Bakan Kayumi, şeref defterini imzaladıktan sonra Bakan Soylu ile görüştü. Basın kapalı olarak gerçekleşen görüşmede, güvenlik, düzensiz göçle mücadele ve iki ülke arasındaki iş birliği konularının ele alındığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

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: Ankara bakan soylu'dan 'ceren' açıklaması
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