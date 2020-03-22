ANKARA Bakan Selçuk: Gençler ara tatil sona erdi, yarın ders başlıyor
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Ziya Selçuk, Ankara, Güncel

ANKARA Bakan Selçuk: Gençler ara tatil sona erdi, yarın ders başlıyor

Bakan Selçuk: Gençler ara tatil sona erdi, yarın ders başlıyorMİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT stüdyolarında kamera karşısına geçerek, "Gençler, ara tatil sona erdi.

22.03.2020 20:52 | Son Güncelleme: 22.03.2020 20:58
ANKARA Bakan Selçuk: Gençler ara tatil sona erdi, yarın ders başlıyor

Bakan Selçuk: Gençler ara tatil sona erdi, yarın ders başlıyor

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT stüdyolarında kamera karşısına geçerek, "Gençler, ara tatil sona erdi. Yarın sabah 09.00'da TRT Eba TV'de hep birlikteyiz, ders başlıyor" dedi. Bakan Selçuk, yarın başlayacak uzaktan eğitim öncesi TRT Ankara'nın Oran stüdyolarında kamera karşısına geçti. Uzaktan eğitimde ilk dersi verecek olan Bakan Selçuk, burada öğrencilere seslendi.

'AMACIMIZ ÇOCUKLARIMIZIN EĞİTİMDEN KOPMAMASI'

Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'nin de zorlu bir süreçten geçtiğini belirten Bakan Selçuk, "Eğitim de bu sürecin bir parçası. Evde kalmak durumunda olduğumuz için Milli Eğitim Bakanlığı olarak biz, 'eğitimi evde nasıl devam ettiririz?' sorusunun cevabını aradık. Zaten geçmişte gelen çalışmalarımız var. Bu çalışmalarımız doğrultusunda TRT ile işbirliği içinde 'uzaktan eğitimi nasıl ortaya koyabiliriz?' diye düşündük. Yüzlerce gönüllü öğretmenimiz, yüzlerce teknisyen bu sürece emek verdi. Uzaktan eğitimin hayata geçmesi için çaba gösterdiler. Bakanlık olarak temel amacımız okullarda yapılan bir çok faaliyetin elbette tümüyle aynı şekilde evde yapılması değil. Bizim temel amacımız, çocuklarımızın eğitimden kopmaması, okullarından, sınıflarından, derslerinden soğumamaları" dedi.

'HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ'

Bakan Selçuk, haftalardır yoğun bir şekilde uzaktan eğitim projesine çalıştıklarını belirterek, şunları söyledi:

"İstanbul'da 5 stüdyo, Ankara'da 3 stüdyoda derslerin kayıtları çekiliyor. Ayrıntılı çalışmalar yapılıyor. Bu arada EBA'nın internet alt yapısında yüzbinlerce video, animasyon, sorular ve ders anlatımları var. Öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin rehberliğinde bunlardan faydalanmaları için gereken her türlü hazırlığımızı yaptık. Bu süreçte bazı zorluklarımız, bazı aksaklıklar olabilir. Çünkü dünyada uzaktan eğitimi bütün öğrencileri için aynı anda internette yapabilen bir ülke yok. Türkiye bu konuda öncülük ediyor. Eğer bir çocuğumuz bir dersi kaçırırsa ya da izlemeyi unutursa bunun tekrar yayını var. Daha sonra eğer gerekirse internetten de konu tekrarını, soru çözümlerini, öğretmenleri ile iletişimlerini hayata geçirirler. Bu bizim içinde yeni bir deneyim. Bunu hep birlikte başaracağız."

Bakan Selçuk, daha sonra ise öğrencilere, "Gençler, ara tatil sona erdi. Yarın sabah 09.00'da TRT Eba TV'de hep birlikteyiz, ders başlıyor" şeklinde seslenip, okul zilini çaldı.

ANKARA Bakan Selçuk: Gençler ara tatil sona erdi, yarın ders başlıyor

Kaynak: DHA

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ANKARA Bakan Selçuk: Gençler ara tatil sona erdi, yarın ders başlıyor

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