ANKARA-Bakan Selçuk, fizik öğretmenleri ve liseli öğrencilerle buluştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ANKARA-Bakan Selçuk, fizik öğretmenleri ve liseli öğrencilerle buluştu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bakan Selçuk, fizik öğretmenleri ve liseli öğrencilerle buluştuMİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye'nin çeşitli illerinde görev yapan fizik öğretmenleri ile video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

Bakan Selçuk'tan 'Okulları açın lütfen, çok sıkıldık evde' çağrısına yanıt: Ben de istiyorum ama adımlarımızı sizleri düşünerek atıyoruz
Bakan Selçuk'tan "Okulları açın lütfen, çok sıkıldık evde" çağrısına yanıt: Ben de istiyorum ama adımlarımızı sizleri düşünerek atıyoruz
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Karabağ zaferinde büyük pay sahibi olan Selçuk Bayraktar'a madalya taktı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Karabağ zaferinde büyük pay sahibi olan Selçuk Bayraktar'a madalya taktı

Bakan Selçuk, fizik öğretmenleri ve liseli öğrencilerle buluştu

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye'nin çeşitli illerinde görev yapan fizik öğretmenleri ile video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Bakan Selçuk, "Ben de istiyorum okulların tamamıyla açılmasını; ama emin olun, kontrollü devam etmek istediğimiz için öğretmenlerimizin, sizlerin sağlığını düşündüğümüz için tedbirle, güvenle atıyoruz adımlarımızı" dedi.

Bakan Selçuk, 'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları' kapsamında fizik öğretmenleri ile bir araya geldi. Selçuk, salgın döneminde olağanüstü bir çaba gösteren meslektaşları sayesinde her bir öğrenciye rahatça ulaşabildiklerini ifade etti. Selçuk, "Burası bizde diyen her arkadaşımız, aslında çocuklarımızın bir emanet olduğu bilinciyle hareket ediyor ve ülkemizin eğitim ihtiyacı konusunda elinden geleni fazlasıyla yapıyor. Hepinize müteşekkirim" dedi.

'BEN DE İSTİYORUM TAMAMIYLA AÇILMASINI'

Karaman'da fizik öğretmeni Ahmet Yüzbaşıoğlu'nun kızının "Okulları açın lütfen, çok sıkıldık evde" isteğini dile getirmesi üzerine Bakan Selçuk, "Ben de istiyorum okulların tamamıyla açılmasını ama emin olun, kontrollü devam etmek istediğimiz için, öğretmenlerimizin, sizlerin sağlığını düşündüğümüz için tedbirle, güvenle atıyoruz adımlarımızı. Sağlık önceliğimiz, koşullar izin verdikçe tüm evlatlarımızı yüz yüze eğitimde okullarına kavuşturmak isteriz. Her bir öğrencimize ulaşacağımız destekleme programımızı da çok yakında sizlerle paylaşacağız" diye konuştu.

ÖĞRENCİLERLE GÖRÜŞTÜ

Bakan Selçuk, fizik öğretmenleri ile buluşmasının ardından 'Ziya Öğretmen Bizim Okulda' programı ile Eskişehir Atatürk Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'ne konuk oldu, öğrenci, öğretmen ve idarecilerle sohbet etti. Öğrenciler, tutkuyla bağlı oldukları sanat dallarını mesleğe dönüştürmek için tercih ettikleri Güzel Sanatlar Liselerinde aldıkları eğitimi, öz geçmişlerini ve geleceğe dair hedeflerini Bakan Selçuk ile paylaştı. Bakan Selçuk ise, "Ben öz geçmişleri çok seviyorum. Ama öz geleceğinize ne yazdığınızı çok önemsiyorum. İçinizdeki cevheri mücevhere dönüştürmek öğretmenlerimizin ve anne babaların desteğiyle oluyor. Siz yılmadan çalışırsanız bunun hakkını vermek de bizim sorumluluğumuz altında. Yeteneklerinizle tüm dünyaya sesinizi duyurmanız mümkün. Çıtanız bütün dünya" ifadesini kullandı.

ÖĞRENCİLERE EBA TV'DE PROGRAM DAVETİ

Bakan Selçuk, öğrencilerin yerel kültürün tınılarını evrensel olarak yorumladıkları eserleri çok beğendiğini belirterek, onları EBA Televizyonu'nda programa davet etti. Yazdıkları öyküler, yaptıkları resimlerle pek çok yarışmada dereceye giren öğrencilere emek veren tüm meslektaşlarına teşekkür eden Selçuk, "Güzel sanatlar liselerimiz sayesinde sizler üniversite eğitimi öncesinde istediğiniz profesyonel eğitimi alabiliyorsunuz. Ben sizlerle yaptığımız bu görüşmeyi sanatla buluşma olarak algıladım. Sizlerin sayesinde sanatın inceliklerini güzelliklerini paylaşma fırsatımız oldu" dedi. Eskişehir Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi öğrenci ve öğretmenleri, Bakan Selçuk'a kara kalemle resmettikleri portresini hediye etti.

ANKARA-Bakan Selçuk, fizik öğretmenleri ve liseli öğrencilerle buluştu
ANKARA-Bakan Selçuk, fizik öğretmenleri ve liseli öğrencilerle buluştu
ANKARA-Bakan Selçuk, fizik öğretmenleri ve liseli öğrencilerle buluştu
ANKARA-Bakan Selçuk, fizik öğretmenleri ve liseli öğrencilerle buluştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Erkan Kandemir Süleyman Soylu Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Hande Erçel Acun Ilıcalı Birkan Sokullu
Spor Can Bartu Cenk Tosun Erol Bulut Caner Erkin Şenol Güneş
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: ANKARA-Bakan Selçuk, fizik öğretmenleri ve liseli öğrencilerle buluştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 17:53:53. #1.16#
title