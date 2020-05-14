ANKARA Bakan Selçuk: Çocuklar için fedakarlık etmemiz lazım
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ANKARA Bakan Selçuk: Çocuklar için fedakarlık etmemiz lazım

Bakan Selçuk: Çocuklar için fedakarlık etmemiz lazımMİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye'de öğrenim gören uluslararası imam hatip lisesi öğrencileri ile video konferans görüşmesinde, Tanzanyalı Amir Ali'nin "Karantina günlerini nasıl geçiriyorsunuz?

ANKARA Bakan Selçuk: Çocuklar için fedakarlık etmemiz lazım
14.05.2020 14:44 | Son Güncelleme: 14.05.2020 14:47

Bakan Selçuk: Çocuklar için fedakarlık etmemiz lazım

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye'de öğrenim gören uluslararası imam hatip lisesi öğrencileri ile video konferans görüşmesinde, Tanzanyalı Amir Ali'nin "Karantina günlerini nasıl geçiriyorsunuz?" sorusuna "Karantina günlerini karantinaya girmeyerek geçiriyorum. Bizim millet için, çocuklar için fedakarlık etmemiz lazım" diye yanıtladı.

Bakan Ziya Selçuk, Türkiye'deki uluslararası imam hatip liseleri öğrencileriyle video konferansta buluştu. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, toplantıya Türkiye'deki tüm uluslararası imam hatip liselerinden 229 öğrenci ve 65 öğretmenin katıldığı belirtildi. Bakan Selçuk ile 70'i aşkın ülkeden gelen öğrenciler arasında sıcak ve samimi bir sohbet gerçekleşirken, eğlenceli diyaloglar da yaşandı.

'EN BÜYÜK HAYALİM BAKAN OLMAK'

Bakan Selçuk, uluslararası imam hatip liselerinin diplomatik ilişkilerde büyük öneme sahip olduğunu, öğrencilerin Türkiye'yle uyumu ve dünyayla bütünleşmesini çok değerli bulduğunu vurguladı. Öğrenciler Selçuk'a başarılı olmak için önerilerini sorarken, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden gelen Ali Masangila "En büyük hayalim sizin gibi bakan olmak" dedi ve bunun için tavsiye istedi. Böyle makamların kısmet işi olduğunu söyleyen Selçuk, "Bunun için kendinizi iyi yetiştirmeniz, sosyal olmanız, sorumluluk almanız, girişimci olmanız, insanlara, hayvanlara, bitkilere hizmet etmekten zevk almanız lazım. Hayat görüşünüzü geliştirmek için çok okumanız lazım. Bir hedef edinip o hedef doğrultusunda adım adım ilerlemekte fayda var" ifadelerini kullandı.

'ÇOCUKLAR İÇİN FEDAKARLIK ETMEMİZ LAZIM'

Tanzanyalı Amir Ali'nin "Karantina günlerini nasıl geçiriyorsunuz?" sorusu üzerine Bakan Selçuk, karantinaya girmediğini dile getirerek "Karantina günlerini karantinaya girmeyerek geçiriyorum. Bizim millet için, çocuklar için fedakarlık etmemiz lazım. Her zaman zor durumlarda bazı insanların fedakarlık yapması gerekiyor. Bunu yaptığımız için şükrediyoruz" diye konuştu. Kamerunlu Yusuf Adamov ile sohbet ederken kendi oğlunun adının da Yusuf olduğunu belirten Ziya Selçuk, öğrencinin enerjisine hayranlığını ifade etti. "Siz karantinaya girseydiniz normalleşme süreci biraz daha geç gelecekti" diyen Adamov'a Bakan Selçuk "Umutlu olun. Güzel olacak" yanıtını verirken, Kamerunlu öğrenci "Umut fakirin ekmeği" diyerek Türkçe deyimlere olan hakimiyetiyle şaşırttı.

'NORMALLEŞME AŞAMA AŞAMA OLUYOR'

2 aydan uzun süredir ailelerinden uzakta olan öğrencilerden Afganistanlı Naveedullah Nori ülkelerine ne zaman geri dönebileceklerini sorunca Bakan Selçuk, "Normalleşme aşama aşama, kademe kademe oluyor. Tedbirleri alarak bunu bir şekilde kontrol ediyoruz. Allah izin verirse önümüzdeki süreç daha da olumlu olacak. Sizin bir an önce rahata ermeniz için ailelerinizle görüşebilmeniz için elimizden geleni yapıyoruz; ama riske girmeden" yanıtını verdi. Konya'da eğitim alan Saad Jowhar ise uzaktan eğitim süreci ile ilgili övgü dolu sözler söyleyerek, "Bu zor süreçte EBA canlı derslerle açığımızı kapatabildik. Kuşkusuz ki bunda sizin ve ekibinizin emeği çok büyük. Sizi bazen babamız, abimiz gibi bazen de derse giren bir öğretmenimiz gibi hissediyoruz" diye konuştu.

Kırımlı Kamilla Botasheva, "Ortak dil olarak Türkçe'de buluşuyor, ortak insani değerleri gerçekleştirecek her işi birlikte başarmaya çalışıyoruz. Bizler bu okullarda uluslararası vizyon kazanmak anlamında avantajlıyız. İlerde ülkelerimizde Türkiye'nin gönüllü temsilcileri olacağız" diyerek, müfredata uluslararası basın, kültür elçiliği gibi bazı derslerin dahil edilmesini istedi. Bakan Selçuk, konuyla ilgili çalışma yapma sözü verdi.

Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, (DHA)

ANKARA Bakan Selçuk: Çocuklar için fedakarlık etmemiz lazım

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Adana'da termometreler 45 dereceyi gösterdi Haber
Adana'da termometreler 45 dereceyi gösterdi
Son Dakika: PKK'lı teröristler, Van'da Vefa Destek Grubu'na saldırdı: 2 kişi hayatını kaybetti Haber
Son Dakika: PKK'lı teröristler, Van'da Vefa Destek Grubu'na saldırdı: 2 kişi hayatını kaybetti
Canlı yayında 'Atatürk' gerginliği: Sevmek için izin mi alacağım, terbiyesiz Haber
Canlı yayında "Atatürk" gerginliği: Sevmek için izin mi alacağım, terbiyesiz
Ellerinde kalaşnikoflarla görevden alınan ülkü ocakları başkanını savundular Haber
Ellerinde kalaşnikoflarla görevden alınan ülkü ocakları başkanını savundular
Ahmet Hakan, argo konuşan profesörü canlı yayında uyardı: O kelimeleri kullanmayalım Haber
Ahmet Hakan, argo konuşan profesörü canlı yayında uyardı: O kelimeleri kullanmayalım
Maske takma zorunluluğu ülke genelinde yaygınlaşıyor! 10 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı Haber
Maske takma zorunluluğu ülke genelinde yaygınlaşıyor! 10 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
İnanılmaz görüntü! Koronavirüsten ölen şahsın cansız bedeni hareket etti
İnanılmaz görüntü! Koronavirüsten ölen şahsın cansız bedeni hareket etti
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'en başarılı belediye başkanları' araştırmasında ilk 10'a giremedi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "en başarılı belediye başkanları" araştırmasında ilk 10'a giremedi
Otomobilin üstüne teras yapıp bagajında mangal yakan gençlere 6 bin lira ceza
Otomobilin üstüne teras yapıp bagajında mangal yakan gençlere 6 bin lira ceza
Dün yeni vaka görülmeyen Ordu'da bugün sokaklar doldu, taştı
Dün yeni vaka görülmeyen Ordu'da bugün sokaklar doldu, taştı
Ukrayna'da taşıyıcı annelerin doğurduğu 46 bebek, ailelerine ulaştırılamayınca otele yerleştirildi
Ukrayna'da taşıyıcı annelerin doğurduğu 46 bebek, ailelerine ulaştırılamayınca otele yerleştirildi
İstanbul'da bir taksici, bıçaklı bir saldırgan tarafından gasp edildi
İstanbul'da bir taksici, bıçaklı bir saldırgan tarafından gasp edildi
Kabil'de polis üniformalı saldırganlar doğum kliniğini hedef aldı: İki anne doğum yaparken vuruldu
Kabil'de polis üniformalı saldırganlar doğum kliniğini hedef aldı: İki anne doğum yaparken vuruldu
Uçurtmasını kurtarırken akıma kapılan 12 yaşındaki Dilara, hayata tutunamadı
Uçurtmasını kurtarırken akıma kapılan 12 yaşındaki Dilara, hayata tutunamadı
Ekonomik sıkıntılar nedeniyle KDV'yi yüzde 15'e çıkaran Suudi Arabistan'da son durum
Ekonomik sıkıntılar nedeniyle KDV'yi yüzde 15'e çıkaran Suudi Arabistan'da son durum
7 kişi taşınması gereken minibüste 35 kişi taşıyan araç sahibine 44 bin lira ceza yazıldı
7 kişi taşınması gereken minibüste 35 kişi taşıyan araç sahibine 44 bin lira ceza yazıldı
Metro istasyonunda 200 bin lira çalan yankesiciler kamerada
Metro istasyonunda 200 bin lira çalan yankesiciler kamerada
Josef de Souza Al Ahli ile sözleşmesini feshederse, Trabzonspor transfer için harekete geçecek
Josef de Souza Al Ahli ile sözleşmesini feshederse, Trabzonspor transfer için harekete geçecek
Mal paylaşımı kavgasında 6 kişiyi öldüren baba ve 2 oğluna ceza yağdı
Mal paylaşımı kavgasında 6 kişiyi öldüren baba ve 2 oğluna ceza yağdı
Galatasaray'dan ayrılan Hasan Şaş, sosyal medyadan duygusal bir mesaj yayınladı
Galatasaray'dan ayrılan Hasan Şaş, sosyal medyadan duygusal bir mesaj yayınladı
Son Dakika: 18 Mayıs'ta 15 ilimizde bankalar kapalı olacak
Son Dakika: 18 Mayıs'ta 15 ilimizde bankalar kapalı olacak
Vatandaşlar, mağaza indirimi sebebiyle sosyal mesafeyi hiçe sayıp metrelerce kuyruk oluşturdu
Vatandaşlar, mağaza indirimi sebebiyle sosyal mesafeyi hiçe sayıp metrelerce kuyruk oluşturdu
Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde! Son kararı Erdoğan verecek
Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde! Son kararı Erdoğan verecek
Gürültü nedeniyle kesilen cezaya itiraz eden otomobil sahibine, polis araçlarının egzoz sesi dinletildi
Gürültü nedeniyle kesilen cezaya itiraz eden otomobil sahibine, polis araçlarının egzoz sesi dinletildi
Karayolu taşımacılığında tavan ücretler kilometreye göre değişecek ve 100 ila 500 lira arasında olacak
Karayolu taşımacılığında tavan ücretler kilometreye göre değişecek ve 100 ila 500 lira arasında olacak
Evine giren bıçaklı hırsızlarla yumruklaşan Dele Alli, yüzünden yaralandı
Evine giren bıçaklı hırsızlarla yumruklaşan Dele Alli, yüzünden yaralandı
Beşiktaş, Alanyasporlu Fabrice N'Sakala'yı renklerine bağladı
Beşiktaş, Alanyasporlu Fabrice N'Sakala'yı renklerine bağladı
Kumar baskınından kaçarken 2. kattan atlayan şahıs, ayağını kırdı
Kumar baskınından kaçarken 2. kattan atlayan şahıs, ayağını kırdı
Koronavirüs ilacı için çalışan Ercüment Ovalı'dan Dornaz Alfa ile ilgili heyecanlandıran paylaşım
Koronavirüs ilacı için çalışan Ercüment Ovalı'dan Dornaz Alfa ile ilgili heyecanlandıran paylaşım
Alman kulübü Frankfurt, koronavirüsten korunmak için sosyal mesafe cihazı kullanacak
Alman kulübü Frankfurt, koronavirüsten korunmak için sosyal mesafe cihazı kullanacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Yusuf Aslan Deniz Gezmiş Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Neva Sezen Aksu Jennifer Lopez Yasemin Özilhan
Spor Tamer Tuna Lionel Messi Rıza Çalımbay Hidayet Türkoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Türk Kadın Adana İstifa
Şu an buradasınız: ANKARA Bakan Selçuk: Çocuklar için fedakarlık etmemiz lazım - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.5.2020 15:32:57. #1.15#
title