ANKARA -Bakan Selçuk: "Azerbaycan halkının başarısı bizim gururumuzdur"
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ANKARA -Bakan Selçuk: "Azerbaycan halkının başarısı bizim gururumuzdur"

22.02.2021 14:00 | Son Güncelleme: 22.02.2021 14:07

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Azerbaycan Cumhuriyeti Eğitim Bakanı Emin Amrullayev'i karşılaması İkilinin görüşmesi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Azerbaycan Cumhuriyeti Eğitim Bakanı Emin Amrullayev'in toplantı salonu gelişi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Azerbaycan Cumhuriyeti Eğitim Bakanı Emin Amrullayev'i karşılaması

İkilinin görüşmesi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Azerbaycan Cumhuriyeti Eğitim Bakanı Emin Amrullayev'in toplantı salonu gelişi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Azerbaycan Cumhuriyeti Eğitim Bakanı Emin Amrullayev ile görüştü. İkili görüşmenin ardından basın açıklaması yaptı. (1)

ANKARA -Bakan Selçuk: 'Azerbaycan halkının başarısı bizim gururumuzdur'
ANKARA -Bakan Selçuk: 'Azerbaycan halkının başarısı bizim gururumuzdur'
ANKARA -Bakan Selçuk: 'Azerbaycan halkının başarısı bizim gururumuzdur'
ANKARA -Bakan Selçuk: 'Azerbaycan halkının başarısı bizim gururumuzdur'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferhat Barulay

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