ANKARA -Bakan Selçuk: "Azerbaycan halkının başarısı bizim gururumuzdur"
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Azerbaycan Cumhuriyeti Eğitim Bakanı Emin Amrullayev'i karşılaması İkilinin görüşmesi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Azerbaycan Cumhuriyeti Eğitim Bakanı Emin Amrullayev'in toplantı salonu gelişi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Azerbaycan Cumhuriyeti Eğitim Bakanı Emin Amrullayev'i karşılaması
İkilinin görüşmesi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Azerbaycan Cumhuriyeti Eğitim Bakanı Emin Amrullayev'in toplantı salonu gelişi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Azerbaycan Cumhuriyeti Eğitim Bakanı Emin Amrullayev ile görüştü. İkili görüşmenin ardından basın açıklaması yaptı. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferhat Barulay